Les joueurs habitués de la franchise l'attendaient depuis longtemps, le mode FPS, également appelé "Space Legs", amène une nouvelle dimension à ce MMO de l'espace sorti en 2014 par les studios "Frontier Development".



Elite Dangerous dispose à la base d'un environnement où on évolue dans un monde ouvert type MMORPG au sein de la galaxie. Chaque joueur est commandant de son propre vaisseau et peut naviguer où bon lui semble. On peut y faire évoluer son vaisseau en s'enrichissant par l'accomplissement de différentes missions, en faisant du commerce, du minage ou en participant à différentes batailles spatiales en "escadrilles" ou en solo.

© D.R.

Initialement, les studios Frontier Development ont collaboré avec la NASA et se sont inspirés de l'espace connu pour recréer à échelle réelle les différentes planètes et astres qui constituent la plateforme, ce qui donne au jeu une dimension très particulière et unique. Sans oublier les possibilités d'utiliser un casque VR, rendant l'expérience totalement immersive.

Le réalisme est poussé à l'extrême puisqu'il il est d'ailleurs dit que pour parcourir l'ensemble de la galaxie représentée dans Elite Dangerous, il faudrait près de 55.000 ans !



© D.R.

Lors du premier volet, Elite Dangerous ne permettait aux pilotes que d'évoluer entre stations spatiales et dans le vide de l'espace. Les planètes pouvaient être survolées mais sans possibilité d'y fouler le pied.

Puis, avec la première extension, appelée "Horizon", l'atterrissage devint enfin possible, amenant de toutes nouvelles possibilités aux modes de jeu. En plus de son vaisseau spatial, il était désormais possible de conduire des "rovers" de l'espace appelés VRS.

© D.R.

© D.R.

Restait une frustration pour la communauté puisque sortir de son vaisseau à pied restait impossible. Avec l'apparition dece mercredi 19 Mai 2021, ceci est maintenant du passé et le mode amène de toutes nouvelles perspectives.D'abord disponible en version Alpha depuis quelques mois pour qui avait précommandé le jeu, il s'ouvre aujourd'hui à tous sur PC. Les joueurs Playstation devront encore patienter jusqu'à la fin de l'année pour en profiter.

Pour les amateurs de la Franchise, Elite Dangerous est connu pour avoir lancé la première version de son jeu (appelé « Elite » à l’origine ) en 1984.

Il s’agissait alors d’un jeu de combat spatial et de commerce considéré à l’époque comme l’un des jeux les plus innovants de l’histoire, activant entres autres des graphismes 3D, ce qui était rare à une époque où les jeux d’arcade 2D dominaient le marché.

Voilà une sortie qui ne devrait par ravir le concurrent historique de Elite Dangerous, Star Citizen, toujours en version Alpha depuis ses débuts en 2012.o7