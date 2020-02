La FIFA eWorld Cup est l'objectif de tous les joueurs professionnels de FIFA20. Véritable Coupe du monde de la discipline, elle regroupe chaque année les meilleurs joueurs de la planète et offre un cashprize de plusieurs centaines de milliers de dollars. Pour y accéder, un classement à points appelé "Global Series" a été mis en place afin que les mieux classés en fin de saison s'y qualifient.



Chaque compétition officielle et reconnue par EA Sports rapporte plus ou moins de points aux participants, obligeant ceux-ci à prendre part à un maximum de tournois afin de ne pas se faire distancer au classement général par leurs adversaires.

© FIFA

C'était le cas ce week-end pour le FIFA20 Country Tournament. Joué en ligne et réparti en différentes zones géographiques, le tournoi était accessible aux Belges via son édition réservée au BeNeLux. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les joueurs ont répondu présent à l'événement puisque ce ne sont pas moins de 256 participants qui étaient au départ ! Cela en fait un des plus gros tournois en ligne du BeNeLux.

De nombreux Belges ont tenté leur chance tels que Quentin "ShadooW" Vande Wattyne (Standard de Liège), Abdullah Waiss (Racing Genk), Gilles Bernard (ex-LOSC), Zakaria Bentato (Sporting d'Anderlecht), Aurelio Coster (ex-Standard de Liège), Stefano Pinna (LOSC), Geoffrey “Blakerevenge” Meghoe (Zulte Waregem), Valentin “RMPVal” Yzebyt (Excel Mouscron), Timour “Sheva” Warrimont (Standard de Liège), Arne “ArneM” Miechielssens (KV Kortrijk) et Bryan Moeyaert (Sporting d'Anderlecht).



© EA Games

Le tournoi, joué en BO1 dans un arbre à élimination directe, a conduit nos meilleurs joueurs jusqu'en quart de finale ! Malheureusement, Quentin "ShadooW" Vande Wattyne et Gilles Bernard y seront battus respectivement par Brian Empa et SicklyAtreus98.



Une nouvelle fois, tous les espoirs étaient sur les épaules de Stefano Pinna qui passera en demi-finale après sa victoire face au Néerlandais "KifeshJeStrest". On notera également le joli top16 de Bryan Moeyaert et de Robin "Mr-Robz" Sleeuwagen.



Malheureusement, notre meilleur représentant dans ce tournoi s'arrêtera au stade des demi-finales après une défaite face à LeevFreddie. Joli top4 pour Stefano qui prouve une nouvelle fois qu'il fait partie de nos meilleurs joueurs sur la licence d'EA Sports.



© FIFA

Il engrange au passage 80 points supplémentaires pour le classement des Global Series, le maintenant ainsi dans le top50 de ce dernier, à quelques points seulement d'une qualification directe en Coupe du monde !