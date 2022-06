Karmine Corp

Laest la structure la plus célèbre de France. Avec plus de 330.000 followers sur Twitter et des milliers de spectateurs Twitch à chaque match, c'est un véritable phénomène de l'esport français.Son équipedéchaîne les passions, parvenant à rassembler plusieurs milliers de fans lors des "", ces shows organisés dans des salles prestigieuses françaises.

En juillet 2021, une équipe Rocket League voyait le jour au sein de la Karmine Corp et dans celle-ci, un premier belge : AztraL, liégeois d'origine, accompagné de l'espagnol Stake et du Marocain Itachi.



Après des débuts difficiles pour leur première année, le roster est revu en Mai 2022, Stake est remplacé par l'anglais noly et un coach, Eversax, belge lui aussi, est nommé aux commandes de l'équipe.

Equipe actuelle :

AztraL (Belgique - Joueur)

Noly (Angleterre - Joueur)

Itachi (Maroc - Joueur)

Eversax (Belgique - coach )

Arleyobi (Espagne - Assistant coach )

RLCS 21-22 : Spring: EU Regional Event 3

Ce week-end avait lieu le 3e évènement RLCS d'Europe, qualificatif pour le Major de Londres qui doit se tenir du 29 juin au 3 juillet prochain.



La Karmine a bien débuté ce split, avec une première victoire en Winner Bracket face à Luminosity 3-1. Mais dès le second match, ils s'inclinent 1-3 face aux anglais de Endpoint CEX.

Ils filent alors dans le loser bracket et parviennent à écarter les français de Team Vitality sur le score de 3-1, ceux là même qui avaient été envoyés en loser par Solary.

Team Liquid

Malheureusement ils ne parviennent pas à vaincreet s'inclinent 1-3.Grâce aux points acquis sur la saison, ils en accumulent toutefois assez au niveau européen pour accéder au Major.

Au sein d'une autre équipe, Team Liquid, évolue le jeune Atow, agé d'à peine 15 ans et belge lui aussi.





Lesparviennent tout d'abord à effacerpuisen, pour ensuite échouer face à, qui remportera d'ailleurs ce split face àEn, ils rencontrent ceux qui ont arrêté la course de laet les battent 4-3. Mais ils termineront sur une défaite 4-0 face aux finalistes de ce split,sur le score de 0-4.Eux aussi, grace aux points accumulés, se font une place pour le Major de Londres.

Bracket Major Londres

Même si aucune équipe belge ne fait partie de la compétition, nous aurons donc la chance de suivre 3 de nos talents lors du Major: 1 coach et 2 joueurs.La tout sera à suivre en français du 29 juin au 3 juillet sur le Twitch de Rocket Baguette

On croise les doigts pour nos 2 belges de la Karmine Corp , pour Atow de Team Liquid, et leurs coéquipiers !

