La société néerlandaise, spécialisée dans les périphériques destinés aux joueurs, vient de mettre fin à son projet "Building Champions", abandonnant au passage son équipe Rainbow Six : Siege.

Trust Gaming est la branche dédiée au sport électronique de la société privée Trust International. Établie aux Pays-Bas, la société possède aujourd'hui une vingtaine de ramifications en Europe et en Asie, et tend à proposer une gamme de périphériques à bas prix.



Comme la grande majorité des marques de matériel destiné aux joueurs, Trust Gaming s'est également investie plus en profondeur sur la scène esportive en lançant ses propres équipes compétitives.



© ESL BeNeLux

Ayant débuté sur Counter-Strike : Global Offensive, c'est sur Rainbow Six que la marque a réalisé ses plus beaux faits d'armes. Lancée en mai 2018, la section R6S est très vite devenue incontournable sur la scène compétitive, jusqu'à devenir l'une des meilleures du BeNeLux !



Elle a su, au fil des années, se constituer un palmarès impressionnant : vainqueur de trois saisons de l'ESL BeNeLux League (ayant fait deuxième lors de la saison 2), troisième de la saison 9 de la Challenger League Europe et vainqueur de la DreamHack Rotterdam. Malgré cela, Trust Gaming décide d'abandonner sa fonction de structure esportive afin de se concentrer sur d'autres objectifs.

Le projet était pourtant bien pensé. Sous le nom de code "Building Champions", il visait à accompagner des joueurs afin de les mener le plus loin possible et les rapprocher au maximum d'un statut de professionnel. La ligne de conduite étant claire, la structure misait donc sur la formation et l'encouragement de jeunes pépites. Cette dernière ne s'attendait certainement pas à avoir de tels résultats aussi rapidement !

© Trust Gaming

Deux Belges ont eu l'occasion de porter les couleurs de la défunte structure : Brent "Aizy" Doms en 2018 et Dean "Avaiche" Groenen de 2018 à aujourd'hui. Ce dernier faisait partie du noyau dur de l'équipe, étant là depuis le tout premier jour. Il était accompagné des Néerlandais Leon "Leonski" Snikkerset et Tom "Deapek" Pieksma, du Britannique Ben "Meadzzz" Mead et du Danois Daniel "JinxedOwl" Karlsen (dernier arrivé en date).

Voici donc une équipe orpheline, livrée à elle-même et pourtant terriblement compétitive. Il y a fort à parier que ce statut sera vite comblé par l'intégration d'un tout nouveau foyer pour ces cinq hommes. Des structures telles que Defusekids, Sector One, voire de grosses écuries européennes pourraient très vite marquer un intérêt pour cette lineup.