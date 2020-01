Le Twitch Rivals Streamer Bowl réunira des sportifs de la National Football League (NFL) avec des streamers de la scène Fortnite et mettra en jeu 500.000$ au profit d'une association caritative choisie par le binôme victorieux.

Le Super Bowl est l'événement sportif le plus regardé à la télévision aux États-Unis. Les éditeurs de jeux vidéo l'ont bien compris et n'hésitent pas à intégrer la compétition sportive dans leurs différents titres. Epic Games, par exemple, sort chaque année différents skins à l'effigie des franchises de NFL dans son Battle Royale. Et ce, pour le plus grand plaisir des fans de football américain !



© Epic Games

L'éditeur a choisi d'aller encore plus loin cette année en organisant un tournoi caritatif en duo, ces derniers étant composés d'un streamer connu sur la scène Fortnite et d'un joueur professionnel de football américain. Afin que l'événement soit une réussite totale, ce ne sont pas moins de 500.000$ qui seront mis en jeu. L'équipe victorieuse aura alors le privilège de remettre cette somme à une oeuvre de charité de son choix.

La NFL Players Association (NFLPA) a ainsi lancé un appel à candidatures auprès de tous ses membres afin de trouver les joueurs professionnels de NFL les plus performants sur le jeu. Un classement basé sur les points d'arène a alors été établi et les seize meilleurs ont été invités à participer à l'événement. De leur côté, les streamers se sont affrontés afin de pouvoir déterminer l'ordre dans lequel ces derniers allaient choisir leur partenaire d'un jour.

Voici donc les différentes équipes qui participeront au Twitch Rivals Streamer Bowl 2020 :

© Twitch Esports

La compétition se jouera en Floride le 30 janvier prochain, soit quelques jours avant le Super Bowl, et sera retransmise en intégralité sur la chaîne Twitch de l'organisation ainsi que sur les différentes chaînes personnelles des streamers engagés.