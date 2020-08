C'est via le compte Twitter du journaliste Rod "Slasher" Breslau que l'on a appris la nouvelle hier soir : Amazon va modifier son programme Twitch Prime mis en place il y a un peu plus de quatre ans.



Pas de grande révolution au programme si ce n'est le changement de nom : Twitch Prime devient Prime Gaming. Amazon souhaite ainsi rendre son offre Amazon Prime plus homogène avec les services déjà en place tels que Prime Video ou Prime Music.

Les avantages offerts aux abonnés ne changent pas, ils auront donc chaque mois l'occasion de s'abonner gratuitement à leur chaîne Twitch préférée tout en continuant à recevoir des jeux gratuits et de nombreux cadeaux comme des skins exclusifs, du nouveau contenu et autres surprises. Les 150 millions de membres Prime dans le monde ne seront donc pas en terre inconnue malgré ce changement d'identité.



© Twitch

Le moment choisi pour faire cette annonce n'est peut-être pas anodin pour le géant américain. Touché de plein fouet par le mouvement #MeToo l'accusant de ne pas contrôler assez activement le contenu de ses membres ainsi que l'exclusion d'un de ses plus gros streamers, Guy "Dr Disrespect" Beahm, Twitch va, grâce ce renouveau, permettre d'attirer les regards sur un autre sujet et ainsi tenter de redorer son blason quelque peu terni ces dernières semaines.



En amont de cette nouveauté, Twitch avait déjà commencé son expansion en proposant une catégorie dédiée à l'esport mais également en promouvant ses catégories hors jeux vidéo telles que Discussion, Sports, Art, Musique et Performances, ... On voit donc clairement que la référence des plateformes de streaming compte sortir du seul contexte du gaming en proposant d'autres choses et en touchant donc un public plus large.



© Twitch

Reste à voir maintenant comment Amazon va axer sa stratégie envers Twitch à moyen et long terme afin de répondre à une concurrence de plus en plus féroce venant de YouTube, Facebook et du géant chinois Tencent.