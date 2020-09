Depuis ses débuts sur la scène compétitive il y a cinq ans, Rainbow Six Siege s'est élévé au rang des disciplines influentes au niveau mondial. Le jeu compte aujourd'hui plus de soixante millions de joueurs à travers le monde et pas moins de quarante équipes professionnelles réparties dans les quatre grands championnats régionaux (Europe, Amérique du Nord, Amérique latine et Asie-Pacifique).



Mais jusqu'alors, aucune nation ou région n'a été officiellement élevée au rang de meilleure du monde sur Rainbow Six Siege. Dès l'été 2021, cette question aura enfin une réponse puisque Ubisoft va organiser la première Coupe du monde sur son FPS tactique !



Cette nouvelle compétition, jamais vue auparavant, sacrera pour la première fois de l'histoire de la discipline la meilleure nation au monde.



Cette annonce fait suite au constat qu'a tiré l'éditeur lors de ces grands événements physiques un peu partout sur la planète. En effet, de nombreux fans n'hésitent pas à y mettre en avant leur pays, et de nombreux drapeaux nationaux fleurissent régulièrement dans les salles accueillant les différents tournois.



Cet événement permettra également à l'éditeur d'organiser une vraie fête à sa communauté, en proposant un contenu nouveau mais également pas mal de surprises !

© Ubisoft

Ce sont donc 45 nations au total qui prendront part à cette Coupe du monde ! Mais attention, seules vingt d'entre elles auront la chance de participer à la phase finale jouée durant l'été. Lorsque l'on sait que quatorze nations vont recevoir une invitation directe à y participer, cela laisse peu de places aux équipes qualifiées.



Malheureusement, la Belgique ne fait pas partie de ces privilégiés et devra se battre face aux autres nations mineures afin d'espérer décrocher un ticket la menant à l'événement principal.



Afin de corser le tout, seuls deux tickets seront accessibles pour les pays européens ! Avec douze équipes en qualification, notre pays aura donc une chance sur six d'avancer en phase finale.



© Ubisoft

Qui dit Coupe du monde, dit sélection nationale et convocation de joueurs. Cette étape se déroulera en deux phases distinctes : la composition d'un comité national cet automne, suivie de la sélection des joueurs durant l'hiver.

Pour commencer, trois "team managers" seront sélectionnés de la manière suivante :

Un par l'équipe locale d'Ubisoft

Un élu par les joueurs et coachs de la scène Rainbow Six locale

Un par la communauté Rainbow Six locale

Une fois ce comité établi, ses membres convoqueront les futurs joueurs (majeurs et citoyens belges au 1er septembre 2020). Petite particularité : chaque nation ne pourra sélectionner au maximum que deux joueurs venant d'une même équipe, ce qui évitera de retrouver une structure complète pour représenter un pays et donc tirer avantage de son expérience.



© Ubisoft

En Belgique, nous avons la chance de posséder un coach évoluant à haut niveau depuis plusieurs années : Laurent "Crapelle" Patriarche, actuel coach tactique chez Fnatic. On pourra aussi certainement compter sur son compère de toujours, Valentin "risze" Liradelfo, actuel joueur pour la Team Vitality. Notre sélection nationale devrait très certainement tourner autour de ces deux esportifs d'expérience !



Afin de marquer le coup, Ubisoft s'est entouré d'un ambassadeur de choix pour cette Coupe du monde : l'ancien basketteur professionnel français Tony Parker ! Quatre fois champion de NBA avec les San Antonio Spurs et une fois champion d'Europe avec la France, Tony P. compte plus de 180 sélections sous le maillot de l'équipe de France. Impliqué dans le sport électronique, le Français a même lancé une académie comptant l'esport comme matière à part entière. Ce qui fait évidemment sens dans la décision d'Ubisoft.



Tony Parker ira donc régulièrement, avant et pendant le tournoi, à la rencontre des différentes sélections afin de leur prodiguer divers conseils mais aussi et surtout sa grande expérience dans ce genre de compétition.



© Ubisoft

Cette Coupe du monde, en plus d'attirer tous les regards et de susciter peut-être des vocations, servira également à souder la scène Rainbow Six de chaque pays et ainsi la rendre plus forte de saison en saison !