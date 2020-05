La scène compétitive de Rainbow Six s'apprête à vivre le début de sa métamorphose afin de s'intégrer dans le nouvel écosystème esportif régionalisé annoncé par Ubisoft lors du précédent Six Invitational.



La première initiative de ce nouveau plan d'action sera la création d'une compétition ouverte à tous, où la chance sera donnée aux joueurs amateurs d'affronter des structures professionnelles lors d'une phase finale regroupant seize équipes.



Appelée "Rainbow Six European Open Clash", cette compétition hybride en ligne sera organisée en partenariat avec la célèbre plateforme de tournoi FaceIt. Elle sera dotée de 50.000€ que l'équipe victorieuse aura le privilège d'offrir à Médecins Sans Frontières. Afin que l'événement soit le plus généreux possible, les spectateurs auront également la possibilité de faire un don à l'association via toutes les plateformes de streaming mises en place pour l’événement.



Dix équipes professionnelles seront invitées par Ubisoft afin de participer à la phase finale du tournoi. Afin de compléter le plateau, deux séances de qualification sous forme de Coupes communautaires seront organisées au préalable afin que chacune d'elles propulsent ses trois meilleures équipes aux côtés des professionnels pour la phase régulière du tournoi.

Ces qualifications seront ouvertes à toutes les équipes européennes et se dérouleront respectivement sur ces deux créneaux :



Coupe communautaire #1 : du 16 au 17 mai 2020 à partir de 14h00 ( Inscription )



Coupe communautaire #2 : du 23 au 24 mai 2020 à partir de 14h00 ( Inscription )

© Ubisoft

Les seize équipes sélectionnées s'affronteront alors durant trois jours lors d'une grande phase finale.



Les playoffs ainsi que la finale seront diffusés en direct sur la chaîne Twitch et Youtube de l'éditeur. Des cadeaux en jeu seront distribués aléatoirement via des "Twitch Drops" afin de récompenser au mieux la communauté Rainbow Six.

Cette ultime phase de la compétition se déroulera comme suit :

Playoffs : les 30, 31 mai et 6 juin à partir de 14h00

Demi-finale et finale : le 7 juin à partir de 15h00

© Ubisoft

Ce "Rainbow Six European Open Clash" est une magnifique opportunité pour les joueurs amateurs, souvent oubliés des grands événements.

C'est une excellente initiative de la part d'Ubisoft et une entrée en matière plus qu'intéressante pour son nouveau plan de bataille esportif ! Nous avons hâte de voir la suite...