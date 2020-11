Ayant malheureusement dû transposer ses compétitions physiques en compétitions en ligne à cause des restrictions sanitaires mondiales, Ubisoft continue d'explorer de nouvelles options afin de tenter de ramener au plus vite des événements physiques aux équipes professionnelles de Rainbow Six mais également aux spectateurs.



Plusieurs changements vont donc intervenir pour la saison prochaine, dont une potentielle multiplication des LANs (sans public pour l'instant) où les joueurs pourront évoluer directement sur place.



© Ubisoft

La première mise à jour concerne les finales régionales de Rainbow Six Siege. Celles de l'European League se dérouleront désormais exclusivement en ligne et du 15 au 17 janvier 2021. Elles regrouperont les quatre meilleures équipes du classement général de la compétition (basé sur les deux étapes de 2020).

Le Six Invitational sera également maintenu et aura lieu vers la fin février 2021. L'événement se tiendra de manière physique, quelque part en Europe, et réunira les vingt meilleures équipes de la planète provenant des quatre grandes régions de la scène esportive de Rainbow Six (Europe, Asie-Pacifique, Amérique du Nord et Amérique latine). Malheureusement, la compétition se déroulera à huis clos pour des raisons évidentes de sécurité sanitaire.

© Ubisoft

Si seize équipes y seront invitées en fonction de leur classement, quatre autres (une par région) auront la chance d'intégrer le Six Invitational grâce à un tournoi de qualification ! Les inscriptions pour ce dernier seront d'ailleurs ouvertes dès le 2 décembre prochain !

La décision la plus radicale et qui décevra certainement les fans de la discipline est le report de la Coupe du monde de Rainbow Six à 2022. Vu les circonstances actuelles et l'incertitude de l'évolution de la pandémie de coronavirus dans les mois à venir, Ubisoft a préféré décaler son événement phare d'une année afin d'être certain de proposer un contenu de qualité à sa communauté.



On le voit, l'éditeur n'a pas hésité à prendre les devants face à une situation compliquée afin de coller aux ambitions des différents projets annoncés. C'est honorable et cela démontre un très grand respect envers sa communauté de joueurs !