Le Six Invitational, considéré comme étant le championnat du monde de Rainbow Six et qui est le plus gros tournoi dédié au FPS tactique d'Ubisoft, aura bel et bien lieu en 2021 !

C'est ce que l'éditeur du jeu vient de confirmer au travers d'un communiqué de presse. Cette cinquième édition, bien que menacée un temps par la pandémie de coronavirus, sera finalement organisée du 9 au 21 février 2021 à Paris !



Cela fait un bon moment que nous n'avons plus écrit cela mais les meilleures équipes du monde de la scène compétitive de Rainbow Six Siege s'affronteront en LAN (oui, oui, en LAN !) dans un environnement sécurisé mais sans public. Ce dernier point va bien entendu peiner bon nombre de fans de la licence mais était nécessaire pour la bonne tenue de l’événement.

Afin de pouvoir arriver à un tel résultat, Ubisoft n'a pas hésité à collaborer avec l'agence événementielle Live Nation, mais aussi et surtout avec l'agence de santé et de sécurité ACEPS, l'agence médicale ISMA ainsi que le gouvernement français. Les joueurs pourront ainsi évoluer dans des conditions sanitaires optimales lors de ce Six Invitational.

© Ubisoft

Les vingt meilleures équipes du monde, venant des quatre régions principales du circuit de Rainbow Six Siege (Asie-Pacifique, Europe, Amérique Latine et Amérique du Nord) s'y affronteront donc pour tenter de décrocher le titre suprême de la discipline et une part du cashprize conséquent formé de 500.000$ auxquels 30% des ventes du Battle Pass "Road to S.I. 2021" seront ajoutés jusqu'à un maximum de trois millions de dollars !

Côté compétition, les structures seront d'abord versées dans deux groupes de dix d'où les huit meilleures se qualifieront pour la phase finale qui se tiendra du 17 au 21 février.

© Ubisoft

Le Six Invitational marquera également, comme chaque année, le début de la nouvelle année compétitive pour Rainbow Six Siege.



L'équipe de développement en profitera pour dévoiler un aperçu des nouveautés prévues pour cette saison. Un showmatch entre des créateurs de contenu reconnus de la scène Rainbow Six sera également organisé afin que la fête soit totale !