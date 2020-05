Comme annoncé lors du Six Invitational 2020, la scène compétitive de Rainbow Six va subir une restructuration majeure visant à régionaliser son programme. Aujourd'hui, Ubisoft vient de dévoiler les détails de son plan d'action.

La grande nouveauté pour le futur de l'esport sur le FPS tactique d'Ubisoft sera la régionalisation des compétitions. Toutes les modifications à venir vont désormais tourner autour de cet axe majeur. Quatre grandes régions ont donc été désignées par l'éditeur : Amérique du Nord, Amérique latine, Asie-Pacifique et Europe. Chacune de ces zones dispose dès à présent de son propre format compétitif !



© Ubisoft

En restructurant de la sorte sa scène esportive, Ubisoft souhaite donner la chance aux structures amateurs de gravir les échelons jusqu'à potentiellement atteindre les sommets de la discipline.



Voici la hiérarchie du nouvel écosystème esportif de Rainbow Six en Europe :

Compétition nationale (trois par saison)

Challenger League (trois par saison) European League (trois par saison) Six Major (trois par saison) Six Invitational (un par saison)



Présentation globale



Pour ce qui est du Vieux Continent, c'est la nouvelle European League qui servira de plaque tournante entre les championnats nationaux et le Six Invitational. Ce dernier reste la référence de la discipline et continuera à sacrer chaque année la meilleure structure du monde ! Vous l'aurez compris, Ubisoft fait la part belle aux plus petites équipes en leur offrant la possibilité d'évoluer dans ce système pyramidal jusqu'à potentiellement atteindre les sommets et rejoindre les équipes professionnelles !

Chaque saison durera dorénavant une année, de mars à février. Chaque ligue régionale se déroulera de manière indépendante de mars à décembre et sera décomposée en trois phases. Au terme de chacune d'elles, les quatre meilleures équipes seront alors envoyées dans le Six Major, une compétition mondiale où s'affrontent les seize meilleures équipes internationales.



© Ubisoft

Un classement global, additionnant les points accumulés lors des ligues régionales ainsi que des Majors, enverra alors les seize meilleurs classés au Six Invitational ! Chaque étape va donc désormais être primordiale pour les équipes ayant l'ambition de tutoyer les sommets de la discipline. Ce qui devrait considérablement hausser le niveau de jeu à tous les étages.

Une qualification de la dernière chance, ouverte à tous, sera également organisée afin de compléter le plateau de ce Six Invitational.

Palier 1 : la Rainbow Six Benelux League



En Belgique, c'est notre championnat national qui sera à la base du nouvel écosystème compétitif régional de Rainbow Six. Organisé par META, en partenariat avec Ubisoft, il enverra chaque année le vainqueur dans la division supérieure en compagnie des autres champions nationaux de la saison.



© META

C'est la première étape capitale pour les structures amateurs et cela devrait petit à petit amener une sorte de stabilité et de semi-professionnalisation dans les écuries ayant l'ambition de gravir les échelons de la pyramide compétitive du jeu !



Palier 2 : la Challenger League

La Challenger League européenne est le point d'entrée de l'European League et la deuxième étape à franchir. Servant d'antichambre à la division reine, les équipes souhaitant l'intégrer devront d'abord, comme expliqué, faire leurs preuves au niveau national !



Ceci dit, un tournoi de qualification sera également mis en place afin d'envoyer une équipe supplémentaire en Challenger League. Cette dernière reste donc ouverte à tous, même si ce mode d'accession va s'avérer excessivement relevé pour les équipes.



© Ubisoft

Afin d'intégrer l'élite, il faudra terminer dans les deux premières places de cette Challenger League. Un match décisif sera alors organisé et enverra le vainqueur en European League. Le perdant aura une seconde chance lors d'un match de relégation face au neuvième de l'European League.

Palier 3 : l'European League

L'European League va permettre, dès le 22 juin 2020, à dix structures de s'affronter pour le titre de championne d'Europe. Dans ce nouveau championnat, chaque équipe aura l'occasion de se mesurer aux autres et ainsi tenter d'accumuler un maximum de points au classement. À la fin de celui-ci, les structures classées de la 5ème à la 8ème place marqueront des points au classement global alors que les quatre premiers empocheront en plus leur ticket pour le Six Major.

© Ubisoft

L'European League sera également jouée en trois phases et enverra donc un total de douze équipes au Major. Afin de déterminer le champion d'Europe de Rainbow Six, les résultats finaux des trois phases seront additionnés afin de créer un classement final de la saison régionale.



Les quatre meilleures équipes de ce classement se disputeront alors le titre lors d'un événement spécial. Le dernier de ce classement sera automatiquement relégué en Challenger League alors que l'avant-dernier devra passer par un match de relégation afin d'être fixé sur son sort.

© Ubisoft

Pour démarrer le programme, ce sont les huit équipes de l'European Pro League Season XI ainsi que les deux meilleures de l'European Challenger League Season XI qui s'affronteront tous les lundis et mercredis à partir de 18h00. Les rencontres seront retransmises en direct sur la chaîne Twitch et YouTube de Rainbow Six Esports.



Palier 4 : le Six Major



Les Majors vont clôturer chacune des trois phases de la saison. Regroupant les seize meilleures équipes de chaque zone régionale, ils offriront un cashprize beaucoup plus conséquent qu'aux échelons inférieurs et distribueront également de précieux points au classement global !



Ces tournois permettront de faire un relevé régulier de la forme des équipes et serviront de répétitions générales pour l'apothéose de la saison : le Six Invitational !



Palier 5 : le Six Invitational



Le Six Invitational reste la plus prestigieuse des compétitions sur Rainbow Six Siege. Sorte de Coupe du monde de la discipline, elle élira la meilleure équipe de la planète pour la saison en cours.



© Ubisoft

Ce tournoi sera évidemment l'objectif de tous les joueurs qui prendront part à la compétition Rainbow Six, peu importe les échelons !

Avec ce nouveau système pyramidal, le rêve reste accessible pour les plus petites équipes et cela devrait nous offrir de belles histoires dans le futur...