Ubisoft semble plus que jamais vouloir renforcer sa stratégie esportive depuis ces derniers mois. Après la présentation en grande pompe de sa future Coupe du Monde sur Rainbow Six Siege, l'éditeur nous revient aujourd'hui avec l'annonce d'une toute nouvelle compétition sur son jeu d'action médiéval, For Honor.



Ce tournoi, appelé Dominion Series, sera réservé aux joueurs évoluant sur PC et débutera en Amérique du Nord et en Europe le 24 octobre prochain. Un long processus de sélection sera mis en place afin d'envoyer la crème de la crème en grande finale. Quatre tournois de qualification, ouverts à tous les joueurs de plus de 18 ans, seront organisés selon le planning suivant :

Qualification ouverte #1 : le 24 octobre (inscription)

Qualification ouverte #2 : le 7 novembre (inscription)

Qualification ouverte #3 : le 14 novembre (inscription)

Qualification ouverte #4 : le 21 novembre (inscription)

Les quatre équipes les mieux classées lors de ces éliminatoires seront alors envoyées dans une ultime qualification régionale (5 décembre) d'où les deux meilleurs de chaque zone auront alors le droit de prendre part à la grande finale de l'événement. Pour les malchanceux ou les retardataires, une qualification de la dernière chance sera également proposée le 19 décembre prochain.

Parmi les 35.000$ de cashprize, 5.000$ seront distribués lors de ces qualifications préalables. De quoi ajouter une motivation supplémentaire aux joueurs qui y prendront part !

Les finales de ces Dominion Series se joueront le 23 janvier 2021 et seront diffusées en direct sur la chaîne Twitch de l'événement. Quatre équipes d'Amérique du Nord et quatre équipes européennes s’y affronteront pour tenter de remporter le titre de champion régional.