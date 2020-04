La 6 Open Cup est la nouvelle compétition Rainbow Six officielle lancée par Ubisoft. Réservée aux équipes françaises, elle proposera un cashprize de 20.000€ et remettra le titre de Champion à l'équipe victorieuse.



En accord avec son plan de restructuration esportive, Ubisoft a annoncé fin février l'organisation d'une nouvelle compétition nationale sur le sol français. Appelée "6 Open Cup", elle a pour ambition de réunir les meilleures équipes de l'Hexagone et de les faire s'affronter autour d'un cashprize conséquent.

Afin de remplir les huit places vacantes, trois tournois qualificatifs, ouverts à tous, ont été organisés dans le courant du mois de mars. Joués dans un arbre à double élimination et en BO3, chaque qualification a envoyé ses deux meilleures équipes directement dans la compétition principale.



C'est ainsi que nous aurons le plaisir de retrouver la Team Orbit, la Team Valor, 5 Bots, PENTA, Make Your Destiny et SeekORG lors de cette 6 Open Cup. Deux équipes invitées par l'éditeur du jeu vont également se joindre à la fête : BDS Esport et IziDream.

© Ubisoft

La compétition va donc démarrer directement au stade des quarts de finale. Cette étape sera jouée en ligne du 4 au 5 avril et qualifiera les quatre meilleurs pour les phases finales. Initialement prévues le 18 avril dans des studios de production à Ivry-sur-Seine, les demi-finales et les finales auront finalement lieu également en ligne, coronavirus oblige.



Un Belge sera au départ de l'événement avec son équipe SeekORG. Arnaud "Karmaze" Leroy est un habitué de la compétition sur Rainbow Six. Il est en effet très actif sur les tournois organisés par l'ESL tels que les Go4 ou encore les qualifications pour la Challenger League.

Si BDS Esport semble presque intouchable sur papier, notre compatriote et ses équipiers auront une vraie carte à jouer, non seulement pour endosser le rôle d'outsiders mais aussi et surtout pour tenter de se faire repérer par une structure ambitieuse qui leur apporterait le soutien nécessaire à leur progression.



© SeekORG

Rendez-vous donc ce samedi 4 avril sur la chaîne Twitch de Rainbow Six France afin d'encourager "Karmaze" comme il se doit !