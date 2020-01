Après le début de la Belgian League ce lundi, c'est au tour de nos voisins français de lancer leur championnat national sur League of Legends. Un Belge participe au Spring Split : Amaury "Moopz" Minguerche.

La Ligue Française de League of Legends (LFL) débutait ce mardi 21 janvier. Réunissant huit des meilleures équipes de l'Hexagone, la compétition officielle reprend les codes des championnats nationaux organisés par Riot Games. Proposant deux Splits (Spring et Summer) d'une durée de douze semaines, chacun d'eux sera ponctué d'une phase de playoffs sacrant la meilleure équipe française du moment.

La petite nouveauté de cette saison, c'est l'apparition d'une deuxième division en LFL. Cette dernière permettra à deux équipes de monter en division 1 au terme de la saison.



En plus des 30.000€ de cashprize, deux tickets pour les European Masters seront offerts aux finalistes du Spring Split. De quoi ajouter une motivation supplémentaire pour les structures engagées.



Malgré la présence de nombreux étrangers dans ce championnat national français, un seul Belge y est au départ : Amaury "Moopz" Minguerche. Notre compatriote porte les couleurs de l'équipe MCES et y jouera son rôle de prédilection : support. L'homme, sur la scène compétitive depuis de nombreuses années, aura écumé plusieurs équipes de renom telles que Millenium, mousesports, SK Gaming, Team LDLC, Gambit Esports, Team Vitality et MAD Lions en tant que coach.



C'est finalement dans la structure marseillaise MCES qu'il a fait son retour en tant que joueur au début de l'année passée. Son palmarès est tout aussi impressionant avec plusieurs victoires en DreamHack et de nombreux podiums lors de compétitions internationales. Il aura même eu la chance de goûter aux League of Legends Championship Series Europe (LEC) en 2014 !



© Team MCES

Faisant équipe avec de vieux briscards de la scène League of Legends francophone, notre compatriote et sa structure feront office d'outsiders dans cette LFL. La structure LDLC OL, ayant survolé la première édition et venant d'enregistrer le retour de la superstar française Bora "YellOwStaR" Kim fait office de grandissime favorite pour conserver son titre.



Les huit équipes participantes ont donc débuté les hostilités ce mardi et quelques surprises de taille ont déjà secoué cette première journée. Les tenants du titre se faisant surprendre par la Team Vitality.Bee pendant que la Team MCES perdait également son duel face à GameWard. GamersOrigin et Misfits Premier ont complété la journée par une victoire respectivement face à Solary et IziDream.

Faux départ donc pour notre compatriote et les siens, ces derniers devant drastiquement hausser leur niveau de jeu s'ils veulent jouer les premiers rôles dans la compétition.