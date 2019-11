Le Bruxellois Bryan "Badjian" Badjie a été invité à participer au tournoi européen de qualification et ainsi espérer décrocher une place pour la NBA 2K League Draft.

La NBA 2K League est le pendant virtuel de la prestigieuse compétition américaine de basket. Tout comme en NBA, une période de draft est d'application afin de permettre aux équipes engagées de se renforcer de la manière la plus optimale possible.

Atteindre cette étape serait déjà une belle réussite en soi car de nombreuses épreuves attendent tous les prétendants. Des camps d'entrainements sont mis en place afin que les scouts et autres managers d'équipes puissent repérer les talents de demain.

© Barclays Center

Pour la première fois, un de ces camps aura lieu en Europe ! Organisé à Londres du 13 au 14 décembre, il permettra ainsi à vingt joueurs européens de tenter leur chance afin d'être éligibles à la NBA 2K League Draft 2020. Au programme : sessions de jeu et interviews avec les responsables des clubs présents.

L'enjeu est très important puisqu'une entrée en NBA 2K signifie la signature d'un contrat professionnel de minimum six mois, la mise à disposition d'un logement aux États-Unis, les voyages tous frais payés entre les différentes étapes de la saison et bien d'autres avantages encore !



© NBA

Pour cette étape inédite, notre meilleur représentant sur la licence NBA 2K a eu l'honneur de recevoir une invitation à y tenter sa chance. C'est ainsi que l'on pourra retrouver le Belge Bryan "Badjian" Badjie, ancien joueur de l'AS Monaco Esports et actuel représentant officiel de l'équipe de basket de Limoges (PRO A française) et affilié à la structure Supremacy, aux manettes durant deux jours afin de livrer bataille à ses adversaires mais aussi prouver sa motivation, sa capacité à gagner et à coopérer avec ses équipiers.

Souhaitons-lui bonne chance et nous ne manquerons pas de vous tenir informé du résultat !