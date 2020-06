Les Overwatch Contenders, la ligue de développement pour les futurs professionnels de l'Overwatch League, a clôturé ce week-end sa première saison de compétition en 2020 avec la fin du tournoi européen et nord-américain. Un joueur Belge a été sacré dans ce dernier : Fabio "AFoxx" Veigas.

Les Overwatch Contenders servent d'antichambre au circuit professionnel de l'Overwatch League. Ils sont donc très importants pour bon nombre de joueurs qui évoluent dans le subtop mondial en espérant avoir un jour leur chance dans la division reine. Doté de 175.000$ au total, le championnat est divisé en sept zones géographiques distinctes : Amérique du Nord, Amérique du Sud, Australie, Chine, Europe, Corée et Pacifique.

C'est dans la zone "Amérique du Nord" qu'un de nos compatriotes officiait depuis quelques mois. Ayant débuté sous les couleurs de la structure américaine "Team Envy", la line-up a quitté l'écurie en cours de route afin de voler de ses propres ailes sous le nom de "Team Doge".

© Team Envy

La compétition américaine a d'abord comptabilisé quatre semaines de phase classique jouées à chaque fois dans un arbre à élimination directe et au meilleur des cinq manches (BO5). Le classement final servait alors à distribuer un peu de cashprize et surtout des points au classement global.

Grâce à des résultats constants (2ème, top5-8, 1ère et 2ème), la Team Doge a su se qualifier pour la phase de play-offs de ces Contenders. Ceux-ci ont consisté en un arbre à double élimination, joué au meilleur des cinq manches (BO5) jusqu'à la finale en BO7.

Le moins que l'on puisse dire, c'est que notre compatriote et ses équipiers n'ont pas fait dans la dentelle lors de cette étape. Trois victoires sèches (3 à 0) face à Square One, Second Wind et Third Impact vont emmener les cinq hommes en grande finale de cette première saison d'Overwatch Contenders 2020 !



© Overwatch Contenders

Après un passage en Looser Bracket et une victoire à l'arrachée en finale de celui-ci, c'est Third Impact qui va rejoindre la Team Doge en finale. Confiante grâce à sa victoire précédente, cette dernière va s'imposer 4 à 1 et être sacrée vainqueur de la zone "Amérique du Nord" pour cette saison de Contenders !



C'est un sacré résultat pour le Belgo-Portugais, lui qui avait déjà remporté la saison 1 des Contenders 2019 pour la zone Europe avec son ancienne équipe "Angry Titans". Espérons que le jeune homme ait tapé dans l'oeil d'un ou plusieurs recruteurs d'équipes évoluant en Overwatch League !