Le Spring Split des LCS 2020 touchant à sa fin, Riot Games a déjà élu sa "All-Pro Team" de ce début de saison. Avec une phase de poules quasiment parfaite, c'est toute l'équipe Cloud9 qui a reçu ces honneurs, y compris son midlaner belge Yasin "Nisqy" Dinçer.

Les League of Legends Championship Series (LCS), compétition phare de Riot Games en Amérique du Nord, ont entamé ce weekend leur phase de playoffs. Dernière ligne droite avant la fin de la saison de printemps, il est temps pour l'éditeur du jeu de commencer à remettre les prix individuels liés à sa compétition.



Si l'on ne connait pas encore le MVP, le meilleur rookie et le meilleur coach de ce Split, Riot Games a en revanche déjà attribué les places dans sa "All-Pro Team". Ce titre honorifique détermine l'équipe type de ce split, cette dernière regroupant les joueurs les plus décisifs de ce début de saison.



© Riot Games

Chose inhabituelle cette année, c'est une équipe entière qui a été élue comme "All-Pro Team" du Spring Split. Les cinq joueurs de la structure américaine Cloud9 ont en effet tous reçu une place au sein de cette line-up virtuelle.

Il faut dire que Cloud9 aura été impérial tout au long de la phase de groupes, en terminant premier avec 17 victoires pour une petite défaite seulement contre la Team SoloMid ! Difficile, dans ces conditions, pour les autres joueurs, de briguer une place dans l'équipe type de la compétition...

Un Belge fait partie intégrante de Cloud9 et a joué un rôle important dans ce carton plein : Yasin "Nisqy" Dinçer. En place depuis environ un an et demi, le jeune midlaner aura une fois encore illuminé la compétition de son talent et de sa sympathie. Cerise sur le gâteau, notre compatriote est plus que jamais en course pour remporter le titre de MVP de ces LCS !



© Riot Games

Cloud9 est également bien parti pour arracher le titre de ce Spring Split puisque la structure vient de se qualifier pour la finale du Winner Bracket des playoffs en étant venu facilement à bout de 100Thieves 3 à 0. Ils y rencontreront Evil Geniuses, qu'ils ont battu à deux reprises lors de la saison régulière ! Tout semble donc sourire à notre compatriote lors de cette saison.



Composition de la "All-Pro Team" :