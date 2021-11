Le streamer "Morgan Seven", totalisant plus de 2800 followers sur sa chaîne Twitch, est un des rares Belges qui participera à cette aventure caritative. Il a tenu à nous communiquer cette seconde édition de l'initiative.



Lors de la première, près de 25600 euros avaient pu être récoltés.

. » a déclaré Florent Pechereau, président du collectif et co-organisateur de l'événement.

L’Arma des Dons est une initiative de 4 streamers (Florent Pechereau, Samuel Fillion Doiron, Jérémy Deneault et Benjamin Tumg), plus connu sur Twitch sous les pseudos Unbeulibabeule, GeekEnSante, Jemine et TumgCruise.



« L’an dernier, nous avons demandé que tous les dons récoltés soient utilisés pour la recherche et nous ferons la même demande à la Ligue cette année. Étant moi-même scientifique, je crois fortement que c’est là que les sous seront les plus utiles. » a ajouté Florent Pechereau.