L'annonce a été faite hier, le mardi 21 décembre, sur le Twitter de l'ESL. (NDLR: L'ESL est un organisation mondiale de compétitions de jeux vidéos depuis 1997, notamment son jeu phare: CS:GO)

L'organisation compte, dans une démarche globale d'amélioration de l'écosystème esport, promouvoir la place des femmes dans la milieu en créant un circuit dédié.



Avec la création d'une ligue spécifique, ce circuit comprendra 500 000$ de prix en argent, des ligues régionales en ligne pour les équipes européennes et nord-américaines et deux finales à la DreamHack Dallas et DreamHack Winter.

Sur le site de l'organisation, on trouve ce communiqué :

#GGFORALL lancera une série de nouvelles initiatives conçues pour lutter contre la discrimination, promouvoir le bien-être mental et faire progresser la durabilité environnementale dans l'esport. Commençant fièrement avec un nouveau circuit mondial des femmes sur CS:GO soutenu par Intel® et dans lequel d'autres partenaires se joindront bientôt.

L'organisation de cette ligue CS:GO féminine sera pilotée par un nouveau conseil exclusivement constitué de joueuses qui rapporteront à ESL pour les éventuelles améliorations à mener.

Les premiers championnats devraient débuter en mars et se terminer en mai.