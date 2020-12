Non, le sport électronique ne tourne pas uniquement autour de League of Legends, FIFA, Call of Duty, Counter-Strike, Rainbow Six ou encore Valorant ! La scène compétitive mondiale se dote de bien d'autres disciplines, des plus classiques aux plus inattendues !

On le sait peu, mais un jeu que l'on connait tous, auquel nous avons tous joué à un moment ou un autre de notre vie, possède son propre écosystème esportif et organise chaque année ses propres championnats du monde : Tetris Classic, la version originale du jeu.

© CTWC

L'édition 2020 de ce Classic Tetris World Championship (CTWC) s'est terminée ce week-end après plusieurs semaines de duels épiques. Jouée en un contre un, la compétition a rassemblé près de 150 participants venant d'un partout sur la planète !



Deux de nos compatriotes ont d'ailleurs réussi à se hisser dans le top 100 de ce championnat du monde : "Wing" (80ème) et Jazzie (85ème).



Pour la première fois de l'histoire de la compétition, les joueurs se sont affrontés exclusivement en ligne cette année en raison des restrictions sanitaires causées par la pandémie de coronavirus. Une première étape de qualification a été nécessaire pour sélectionner les huit meilleurs joueurs qui ont pris part aux playoffs de ce week-end.

Les participants, après s'être acquittés d'un droit d'entrée de 50$, ont d'abord eu deux heures pour tenter de faire le meilleur score sur le jeu. Le tout en diffusant en direct leur performance afin que les organisateurs puissent valider celle-ci.



© CTWC

Les 64 meilleurs joueurs ont alors été conviés dans une des huit poules de la phase suivante, toutes jouées dans un arbre à double élimination et au meilleur des cinq manches (BO5). Afin de pimenter les parties, celles-ci démarraient directement au niveau 18 et ne proposaient pas les mêmes pièces aux joueurs. Une part d'aléatoire a donc fait son office tout au long de ces qualifications !

Vous l'aurez compris, nos deux compatriotes n'ont malheureusement pas réussi à passer cette première étape de la compétition.



Le vainqueur de chacune de ces huit poules a ensuite eu la chance, ce week-end, de disputer la phase de playoffs de ce Classic Tetris World Championship. Les heureux élus s'y sont affrontés dans un arbre à élimination directe, en BO5 et où chacun recevait les mêmes pièces dans le jeu. Seul le talent allait désormais départager les meilleurs.



© CTWC

À ce petit jeu, ce sont deux Américains, les frères Artiaga, âgés de 13 et 15 ans, qui ont su se montrer les meilleurs en éliminant tour à tour tous leurs adversaires ! C'est donc une finale fraternelle qui a conclu ce championnat du monde, une première !

Mené 0-2, le jeune Michael “DogPlayingTetris” Artiaga va infliger une sacrée remontada à son cadet en alignant trois victoires d'affilée ! Andrew “PixelAndy” Artiaga a donc dû s'incliner, 2 à 3, dans cette finale et laisser filer le titre de champion du monde à son petit frère.

La performance est d'autant plus appréciable que le jeune homme n'a découvert le jeu que depuis très peu de temps ! Enfin, rappelons que Tetris est sorti sur la NES en 1989, soit 18 ans avant la naissance du champion du monde 2020 !