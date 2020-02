Le scène esportive féminine a été mise à l'honneur avec le GIRLGAMER Esports Festival dont les phases finales se jouaient ce week-end à Dubaï. Une cinquantaine de joueuses s'y sont affrontées sur CS:GO et League of Legends afin de prouver à la gent masculine qu'elles ont également leur place dans l'esport.

Le GIRLGAMER Esports Festival est dédié, comme son nom l’indique, à la scène esportive féminine. Véritable fête du sport électronique, il propose depuis plusieurs années des compétitions mais également des conférences, des concours de cosplay, des concerts et bien d'autres animations tournant autour du monde du gaming.

Organisés pour la première fois de leur histoire à Dubaï, les tournois CS:GO et League of Legends proposaient un cashprize réuni de près de 150.000$. La venue des meilleures joueuses du monde sur les deux disciplines ainsi qu'une communication importante autour de l'événement permet au pays de continuer son opération séduction envers l'Occident en s'ouvrant au sport électronique et à la jeunesse.



Une joueuse belge avait fait le déplacement pour participer au tournoi Counter-Strike : Global Offensive. Kelly "KllyVe" Verhaegen est notre meilleure ambassadrice sur le jeu depuis quelques années maintenant et a participé à toutes les éditions du GIRLGAMER Esports Festival. Jusqu'ici, le titre lui avait toujours échappé de peu en perdant deux années de suite en finale contre Dignitas Female.

Pour cette édition, notre compatriote a participé avec la structure hétéroclite "Assassins". Composée d'une Américaine, d'une Roumaine, d'une Danoise et d'une Russe, l'équipe sort d'une excellente année 2019 où elle a réussi à enchainer quelques titres et places d'honneur lors de différents événements.

Un duel au sommet entre Assassins et Dignitas Female était attendu, les deux équipes se connaissant par coeur à force de survoler la scène compétitive féminine. Cette phase finale, regroupant le vainqueur de l'édition précédente (Dignitas Female) et les trois équipes sorties des étapes de qualification (Carnage Esports Female, Assassins et INTZ Female), s'est jouée en BO1 puis BO3 dans un arbre à double élimination.



© JessGOAT

Les demi-finales vont voir Dignitas Female venir difficilement à bout de Carnage Esports (16 à 14) pendant qu'Assassins se défaisait plus aisément de INTZ (16 à 9). La finale du Winner Bracket allait donc opposer Assassins à leurs meilleures ennemies : Dignitas Female. Notre compatriote va enfin prendre sa revanche sur la structure américaine en s'imposant 16 à 6 puis 16 à 14. Direction la grande finale donc pour Assassins.

Certainement piquées au vif après leur défaite, les filles de chez Dignitas vont remonter le Looser Bracket en battant INTZ (qui termine à la troisième place) 16 à 11 afin de s'offrir une nouvelle chance de titre dans cette compétition.

Survoltée, les Dignitas Female vont remporter Inferno sur le score de 16 à 12, obligeant déjà leur adversaire à ne plus commettre d'erreur sous peine d'élimination. KllyVe et ses équipières ne vont pas baisser les bras et après avoir égalisé en remportant Overpass 16 à 13, elles arriveront à marquer le point de la manche décisive en remportant Dust II 16 à 14. Notre compatriote s'offre ainsi son premier titre dans un GIRLGAMER Esports Festival après deux secondes places lors des éditions précédentes.



© Assassins

Du côté de League of Legends, c'est la structure Out of the Blue Team (OOB), sponsorisée par Airbus, qui empoche la victoire devant Grow uP eSports (ex- Beşiktaş e-Sports Club Female).