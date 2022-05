Les fans d'Apex de nos régions attendaient cette annonce depuis longtemps.

Et pour cause, certains pays de l'hémisphère sud avaient déjà accès depuis un certains temps à une version limitée de Apex Legends Mobile, comme l'Australie, l'Argentine, La Malaisie, le Pérou et bien d'autres.

Bande annonce Vidéo

La version mobile d'Apex sortira donc en version intégrale sur les plateforme IOS et Android le mardi 17 Mai.

Si 10 légendes connues (NDLR: personnages) et observables dans la bande annonce seront bien présentes, il semble qu'une nouvelle encore inconnue va être ajoutée.

Il est fort probable que cette dernière soit exclusive à la version mobile mais il faudra attendre le 17 Mai pour le confirmer.

Toutes les infos et le pré-enregistrement sont à retrouver par ici.