Le mode "Club Pro", match à onze contre onze où chacun dirige son joueur, n'est pas le plus connu de la licence FIFA. Pourtant, l'association EFA Esport rassemble chaque année des centaines de joueurs dans un des plus grands championnats dédiés à ce mode de jeu. La finale de sa saison d'hiver se jouait d'ailleurs hier soir en ligne.



L'Esport Football Association (EFA) a rassemblé, en quelques années, une des plus importantes communautés autour du mode de jeu "Club Pro" de la licence d'EA Sports.



Afin de proposer une immersion totale à ses membres, l'EFA a, cette année, mis en place un système de championnat virtuel sur Playstation 4 s'approchant au plus près de ce qui se fait dans les plus grandes compétitions européennes de football. Salaire et prime de match sous forme de monnaie virtuelle échangeable contre des lots, statistiques détaillées des équipes mais également des joueurs, système de saison à points qualifiant pour une grande finale en fin d'année, système de mercato avec achat/vente/prêt de joueurs, obtention d'une licence payante pour pouvoir participer aux compétitions, ...



© EFA Esport

Le mode "Club Pro" est évidemment idéal pour ce genre d'initiative puisque chaque joueur réel va créer son propre avatar dans le jeu et ne contrôlera que lui lors des matchs. À l'instar d'un match de football normal, ce sont donc 22 acteurs qui s'affrontent sur les terrains virtuels, chacun avec son propre avatar et son propre rôle. Il est donc inconcevable de voir un gardien se muer en attaquant juste par envie ou folie passagère...

Cette saison, l'EFA a revu son système de tournoi afin de proposer un tout nouveau format à ses membres. Deux championnats parallèles (appelés "Conférence") ont rassemblé 32 équipes au total. Un peu comme dans notre championnat, ces deux conférences permettaient aux six meilleures équipes de chacune d'elles de se qualifier pour des playoffs. Ceux-ci étaient alors joués dans un arbre à élimination directe et en BO5.

Une seule équipe belge était au départ de la compétition : Bestou Ws. En place depuis cinq ans, le club fait preuve de régularité et a un palmarès à la hauteur de ses ambitions : vainqueur de la Coupe de France et Coupe de la Ligue organisée par l'EFA, vainqueur de la Ligue 2 l'an passé, ... Composée majoritairement de joueurs belges, l'équipe compte également plusieurs Français et un Algérien dans ses rangs.

Versée dans la conférence "Emeraude", le club finira par décrocher la quatrième place au terme de la saison régulière avec 17 victoires, 7 nuls et 6 défaites. Il se qualifie ainsi au premier tour de la phase de playoffs. On notera la présence de plusieurs structures renommées dans ces deux championnats : UBITEAM, orKs, FC Nantes Esports, ...



© EFA Esport

Ce premier tour de playoffs regroupait toutes les équipes ayant terminé de la troisième à la sixième place de chaque conférence. Les deux premiers ayant été propulsés directement au tour suivant. Si la première rencontre s'est relativement bien déroulée pour nos compatriotes avec une victoire 3 à 1 face à "Obsession", les tours suivants allaient s'avérer être beaucoup plus périlleux.

Heureusement, "Bestou Ws" a su élever son niveau au fil des rencontres et ainsi enchaîner les victoires. D'abord 3 à 2 face à "Samcro" puis à nouveau 3 à 2 face à "NSR CR". Nouvelle finale donc pour l'équipe belge, où elle allait retrouver "UpsideDown E-sport". Considérés comme favoris à la victoire finale, nos compatriotes se seront fait peur et auront entretenus le suspense bien malgré eux.

Après une première manche remportée dans les prolongations, le club va enchaîner par une défaite sèche 3 à 0. "Bestou Ws" va encore une fois se démener pour remporter une nouvelle victoire, à nouveau en prolongations ! Une défaite lors de la manche suivante allait alors forcer les deux équipes à jouer un match décisif pour le titre.



Scénario idéal pour le spectateur neutre mais ô combien stressant pour les joueurs. C'est finalement l'équipe belge qui prendra le meilleur sur son adversaire du jour, remportant ainsi le titre de championne d'hiver de l'EFL 2020.



© EFA Esport

Elle amasse au passage de précieux points pour le classement final et devra endosser le rôle de favorite pour la saison prochaine !