La structure danoise Ambush Esport a, cette année encore, décidé de mettre en avant la gent féminine de CS:GO en lui proposant la version hivernale de son tout premier tournoi de la saison.



L'organisateur n'en est pas à son coup d'essai puisqu'il avait déjà émaillé la saison 2020 de plusieurs compétitions de ce genre. Trop peu nombreux dans l'écosystème esportif mondial, ces événements sont très prisés par les équipes féminines et rencontrent toujours un franc succès en matière d'inscription.



Cette Winter Cup 2021 a une nouvelle fois fait le plein de participantes et a même dû ouvrir trois sessions de qualification pour sélectionner les seize structures de son tournoi principal ! Joué du 27 au 28 février, ce dernier était doté de 1.500€ de cashprize et constituait le premier événement majeur de la saison pour les équipes engagées.

Nous avons d'ailleurs eu le plaisir d'y retrouver la Belge Kelly "KllyVe" Verhaegen et son équipe Galaxy Racer Female. Déjà vainqueur des deux éditions la saison passée, la structure faisait naturellement office de grande favorite à sa propre succession.

Les seize line-ups ont d'abord été réparties dans quatre poules jouées en Round-Robin et en une manche gagnante (BO1) d'où les deux meilleures de chacune d'elles se qualifiaient dans des playoffs finaux joués dans un arbre à élimination directe.



© Ambush Esport

"KllyVe" et ses équipières s'en sont admirablement bien sorties avec une domination sans partage dans le groupe A. Trois victoires en autant de rencontres et une différence positive de trente-cinq rounds vont les qualifier facilement pour la suite de la compétition.

Celle-ci n'a ensuite été qu'une promenade de santé pour Galaxy Racer Female ! Une victoire 16 à 3 sur Inferno face à GTZ Bulls Female suivie par une autre 2 à 0 (16-9 sur Inferno et 16-13 sur Train) face à Izako Boars Ladies vont propulser les cinq filles en grande finale du tournoi.

Elles y ont retrouvé, tout comme lors de l'édition précédente, les joueuses russes de chez NOFEAR5. Un air de revanche flottait sur ce match, très vite balayé par notre compatriote et ses équipières. Une nouvelle victoire nette et sans bavure, 2 à 0 (16-13 sur Train et 16-11 sur Dust II), va offrir le titre à Galaxy Racer Female. Le troisième consécutif !

© Ambush Esport

Les joueuses de la structure marque ainsi une nouvelle fois leur supériorité actuelle sur la scène féminine de CS:GO et repartent avec les 1.000€ promis au vainqueur !