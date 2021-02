La communauté European University Rocketeers (EUR) dédiée à Rocket League, en partenariat avec différentes ligues universitaires européennes (dont la Belgian College League), vient d'annoncer la création d'une toute nouvelle compétition : l'European University Rocketeers' Championship (EURC).



Ce tournoi, joué dans le classique mode du trois contre trois, sera doté de £1.200 (+-1.350€) et fera s'affronter les trente-deux meilleures équipes universitaires de notre Vieux Continent.



Parmi elles, vingt seront directement qualifiées au travers de tournois organisés par les associations universitaires de chaque pays partenaires de l'événement. Les douze autres les rejoindront grâce à trois qualifications ouvertes organisées d'ici la fin du mois.

En Belgique, c'est la Belgian College League (BCL) qui a été chargée d'envoyer non pas une, mais deux équipes en EURC ! Le premier tournoi de la BCL a qualifié, hier soir, l'Association eSport de l'ULB alors que le second se jouera demain et possède encore de nombreuses places disponibles à cette adresse.

La seule restriction pour prendre part à la compétition est que les joueurs d'une même équipe doivent tous étudier dans la même université.



Dans le courant du mois de mars, une fois les trente-deux équipes sélectionnées, le tournoi principal pourra alors démarrer. Une première phase de poules jouée sous le format round-robin (BO5) enverra les rescapés dans des playoffs disputés en avril et dans un arbre à double élimination.



Voici un récapitulatif des qualifications encore disponibles pour tenter votre chance :

Qualification BCL #2 : jeudi 4 février à 19h00 (inscription)

Qualification ouverte #1 : samedi 13 février à 17h00 (inscription)



Qualification ouverte #2 : samedi 20 février à 17h00 (inscription)

Qualification ouverte #3 : dimanche 28 février à 17h00 (inscription)

Vous pensez être assez forts pour détrôner les Berlin Phoenix, gagnants de la précédente édition ? Alors, à vous de jouer et bonne chance !