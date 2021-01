Avec le slogan "Rassembler les gens grâce au pouvoir du jeu", l'objectif de la plateforme Ultimate Gamer est plus que clair. Fondé par Steve Suarez, le site regroupe aujourd'hui plus de deux millions de joueurs autour de compétitions sur Fortnite, CS:GO, Call of Duty, Tekken, Valorant et bien d'autres.

Cette semaine, la société a défrayé la chronique en annonçant un nouvel événement : l'Ultimate Gamer Worldwide Open. Doté de pas moins d'un million de dollars de cashprize, celui-ci sort des compétitions traditionnelles en proposant un championnat joué sur plusieurs mois et sur plusieurs jeux !

© Ultimate Gamer

En effet, dix disciplines ont été choisies par les organisateurs et chaque participant devra prendre part à au moins six tournois parmi ceux proposés. Un classement général sera alors établi en fonction de la place de chaque compétiteur et enverra les meilleurs d'entre eux dans le "Best Gamer on Earth", le tournoi de clôture prévu à l'automne 2021.

Parmi ces dix jeux, huit ont déjà été annoncés par Ultimate Gamer : League of Legends, Rainbow Six Siege, Call of Duty Warzone, Madden 21, Fortnite, NBA 2K21, Valorant et Tekken. Deux autres titres rejoindront cette line-up dans les semaines à venir.

Chaque tournoi sera doté d'une part du million de dollars mis en jeu, le grand vainqueur final repartant avec 300.000 dollars en poche !



© Ultimate Gamer

L'Ultimate Gamer Worldwide Open démarrera le lundi 1er mars 2021 mais a d'ores et déjà ouvert sa période d'inscription à cette adresse.