Cette semaine, la Karmine Corp et ses fans ont eu droit à 2 très bonnes surprises : une victoire en demi-finale des EU Masters et l’annonce d’une nouvelle équipe sur Valorant. L'équipe Rocket League quant à elle sort en demi teinte des RLCS mais assure en Loser Bracket.

EU Masters

Ce mercredi 4 mai se déroulait la demi-finale des EU Masters sur League of Legends. Ce match opposait 2 équipes de LFL, la ligue française, la Karmine Corp et Vitality.bee (NDLR : 3 des 4 équipes en demi-finale proviennent de la LFL).



Un duel tendu en BO5 vit d’abord les joueurs de Vitality mener 2-0 avant que les joueurs KC ne se réveillent et viennent chercher le reverse sweep (passage de 0-2 à 3-2).

Avec cette victoire, ils s’offrent une 3ème finale consécutive en EU Masters, reste maintenant à voir si 3ème finale est synonyme de 3ème victoire pour la KC.



Pour assister à la finale qui se jouera contre LDLC OL, rendez-vous sur twitch ce samedi à 17h

https://www.twitch.tv/eumasters

Valorant

En plus de la bonne nouvelle pour son équipe LoL, la KC a teasé une annonce importante.

C'est ce jeudi 5 mai que l’organisation a annoncé la signature d’une équipe sur Valorant, composée de 4 joueurs + 2 coachs français et un joueur algérien.

Parmi les joueurs, on y retrouve notamment Ryad "Shin" Ensaad, qui nous vient de Sector 1, équipe dont on vous avait déjà parlé par le passé

Rocket League

Ce vendredi débutait également le premier affrontement pour la toute nouvelle composition de l'équipe Rocket League de la Kcorp.

Récemment, le belgeétait venu prendre la place de head coach au sein de l'équipe et Stake se voyait remplacer par Noly

AztraL (Belgique - Joueur)

Noly (Angleterre - Joueur)

Itachi (Maroc - Joueur)

Eversax (Belgique - coach )

Arleyobi (Espache - Assistant coach )

Le nouveau roster est donc composé de :

Ce soir en RLCS, l'équipe s'est malheureusement vu infliger une défaite face à SMPR et a donc été reléguée en Loser.



Elle a toutefois pu rebondir en éliminant Luminosity et BS Competition et se qualifie pour la suite de la compétition.

La suite ce samedi !