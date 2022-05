Le 5 mai prochain, les six meilleures équipes de Wild Rift d’Europe, du Moyen-Orient et d’Afrique s’affronteront pour obtenir leur part des 200 000 € de la cagnotte. Les gagnants représenteront la région EMEA lors du tournoi international Wild Rift Icons.

Qu’est-ce que Wild Rift ?

Wild Rift est un MOBA (Multiplayer Online Battle Arena - Jeu d’arène de bataille en ligne multijoueurs), basé sur le titre phare League of Legends.



Il a été entièrement conçu pour être joué sur mobile : nouveaux contrôles, parties rapides, carte adaptée, cosmétiques exclusifs… Les joueurs de tous niveaux et tous types peuvent faire équipe avec leurs amis, choisir leur champion et se lancer sur la Faille.

© D.R.

Qu’est-ce que le Wild Rift EMEA Championship (WREC) ?

Le WREC est le summum de la compétition de Wild Rift en EMEA, avec les meilleures équipes d’Europe, de la CEI, du Moyen-Orient et d’Afrique.



Le mois de mai 2022 marque le paroxysme de la compétition de la saison 1 du championnat d’EMEA avec le couronnement de l’équipe championne le dimanche 8 mai.

Trailer Vidéo

Quelles sont les équipes qui y participent ?

La grande finale verra s’opposer six équipes. Cinq d’entre elles se sont déjà qualifiées :

Game-Lord (Champions d’Europe WREC) : Cette structure est une structure belge à la base dont nous avions déjà présenté un article dans le passé.



NASR Esports (Champions de Turquie WREC)

Rix.GG (LCQ Europe WREC)

Team Queso (LCQ Europe WREC)

Parla Esports (LCQ Turquie WREC)

Une des deux équipes ci-dessous viendra compléter la liste. Elles s’affronteront lors des qualifications pour rejoindre les cinq autres équipes.

Formulation Gaming

Unicorns of Love

En tant que vainqueurs des groupes d’Europe et de Turquie, Game-Lord et NASR Esports sont légèrement favoris.



Cependant, Parla Esports et Rix.gg étaient également en finale de chaque compétition (Rix.gg ayant battu Game-Lord lors de la première finale).



En ressortant vainqueur des qualifications, Formulation Gaming ou Unicorns of Love sera l’outsider de cette compétition.

Quand et où suivre l’événement ?

Vous pourrez suivre la compétition en direct sur Twitch en anglais ici ou bien sur YouTube juste là

Vous pourrez également suivre les co-streams des créateurs de contenu Wild Rift de toute la région EMEA dans 10 langues différentes sur Twitch.

Les matchs auront lieu entre le jeudi 5 mai et le dimanche 8 mai.



Le match de qualification entre Unicorns of Love et Formulation Gaming ouvrira le bal, puis auront lieu les phases de groupe plus tard dans la même journée. Les demi-finales et la finale se dérouleront le samedi 7 et le dimanche 8 mai.



Pour voir le planning des matchs, rendez-vous ici : https://www.wildriftemea.com