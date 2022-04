est une toute jeune organisation esport créée à l'origine par Stephen Daly et David Cronin durant la pandémie.

Elle est active au niveau mondial, avec son siège social en Irlande, des racines dans les Caraïbes et représente des équipes et des joueurs professionnels à travers la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, l'Irlande, la Slovénie, l'Espagne et bien d'autres.



Récemment, Wylde avait fait parler d'elle en s'illustrant avec son équipe Valorant dans le tournoi Français.

Ce 31 mars, Usain Bolt, détenteur de 8 médailles d'or aux JO, a donc rejoint officiellement la structure en en devenant co-propriétaire.

" a t'il déclaré dans la bande annonce vidéo ci-dessous.

"J'ai toujours été avec des marques qui essaient d'aller de l'avant et qui font de grandes choses" a t'il complété.

Bande annonce Vidéo

Usain Bolt rejoint ici de nombreux athlètes et clubs sportifs qui investissent actuellement dans le domaine des jeux vidéo compétitifs (esport).

On pense notamment à Neymar Jr. qui a récemment signé un partenariat avec Facebook Gaming ou encore David Beckam présent aux côtés de l'équipe Guild Esport

© D.R.

Toutes les infos sur l'équipesont disponibles sur https://wylde.gg/