La scène compétitive de Rainbow Six, fraîchement restructurée et désormais régionalisée, vient de clôturer sa première saison d'European League.



Regroupant dix équipes provenant des défuntes Pro League et Challenger League, cette manche inaugurale était dotée de 50.000€ mais aussi et surtout de quatre tickets pour le Six Major qui se déroulera en ligne du 20 au 23 août 2020.

© Liquipedia

Parmi les joueurs au départ, un Belge était présent avec la Team Vitality : Valentin "risze" Liradelfo. Le jeune homme, fraîchement arrivé en provenance de la structure américaine Rogue, connait bien la compétition pour l'avoir remportée sous son ancien format lors de la saison dernière.

Cette première étape de l'année s'est déroulée dans une poule unique jouée sous le format Round-Robin. Chaque équipe a donc eu l'occasion d'affronter l'ensemble de ses adversaires et de récolter un maximum de points au classement général.

Avec seulement quatre tickets menant au Major et ses 125.000$ de cashprize, les équipes engagées n'avaient que très peu de marge de manœuvre et un mauvais départ dans la compétition pouvait déjà sacrément raboter leurs chances de qualification !



C'est en partie ce qu'il s'est passé pour la Team Vitality. Il aura en effet fallu attendre la troisième journée de compétition avant de voir la "Ruche" fêter sa première victoire en European League. Trop inconstants dans leurs performances, notre compatriote et ses équipiers vont souffler le chaud et le froid au fil des semaines, ces derniers étant incapables d'enchaîner deux victoires consécutives.

Malgré un ultime succès face à Rogue, alors en tête, la Team Vitality va terminer à la sixième place du classement général avec 11 points seulement, bien loin des 19 points accumulés par les deux premiers. Cette position, leur rapportant tout de même 6.000€, n'est malheureusement pas suffisante pour atteindre le prochain Six Major.



Au terme des neuf journées de championnat, ce sont Rogue, BDS Esport, G2 Esports et Virtus.pro qui ont remporté le droit de disputer, dès le 20 août prochain, le premier Six Major nouvelle version de l'histoire du jeu.