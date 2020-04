Le très attendu FPS made by Riot Games a débuté sa phase de bêta fermée ce lundi 7 avril. Avec son système de distribution aléatoire des accès, Valorant a déjà réussi son entrée en matière et a d'ores et déjà marqué l'histoire du jeu vidéo en seulement quelques jours d’existence !



C'était certainement l'une des sorties vidéoludiques les plus attendues de cette année. Après avoir teasé son FPS durant de longs mois, Riot Games a enfin passé la vitesse supérieure en lançant sa phase de bêta fermée. D'abord réservée à quelques influenceurs et joueurs professionnels, elle s'est petit à petit ouverte au grand public via une distribution aléatoire des accès aux spectateurs présents sur les chaînes Twitch de ces mêmes privilégiés.

© Riot Games

Cette stratégie a eu plusieurs effets positifs pour l'éditeur. Le premier en pouvant gérer la masse de joueurs présents sur ses serveurs et ainsi éviter des débuts catastrophiques comme d'autres ont pu avoir par le passé.



Le second en créant une envie encore plus forte dans la communauté de joueurs et la dernière en obligeant des centaines de milliers de compétiteurs à se rendre sur la chaîne Twitch d'un des partenaires sélectionnés par Riot afin d'avoir une chance de remporter son accès à la bêta. Tout cela à moindre coût !



Et cela fonctionne ! Le jeu, depuis sa sortie, a écrasé la concurrence sur Twitch en comptabilisant jusqu'à 1,7 million de spectateurs simultanés (deuxième record de tous les temps derrière la finale des Worlds 2019 sur League of Legends), ce qui représente en tout plus de 34 millions d'heures regardées ! C'est ahurissant pour un titre qui n'a que quelques jours d'existence et c'est un record du genre !



Encensé par la grande majorité des joueurs professionnels et des influenceurs depuis sa sortie, Valorant devrait très vite modifier le paysage esportif mondial et faire trembler ses concurrents les plus célèbres...



Si vous n'avez pas encore eu la chance de remporter votre accès, ne désespérez pas. Il semblerait que la distribution continuera à se faire au moins jusqu'à la semaine prochaine ! Pour avoir une chance, rien de plus simple :