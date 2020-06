Le FPS tactique de Riot Games, Valorant, est sorti officiellement ce matin après des semaines de bêta fermée. C'est l'occasion pour nous de faire un rapide bilan chiffré du titre ainsi que de parler de son avenir proche !



Le moins que l'on puisse dire, c'est que Valorant a bousculé (voire dépoussiéré) la scène compétitive dédiée aux FPS. Au cours des deux mois de bêta fermée qu'a connu le jeu, ce sont en moyenne presque 3 millions de joueurs qui se sont connectés quotidiennement pour y jouer !



Mais le titre a fait parler de lui en dehors du jeu lui-même en comptabilisant plus de 470 millions d'heures de visionnage sur Twitch et AfreecaTV ! Il s'est même permis le luxe, dès le premier jour, de battre le record d’audience sur Twitch avec 34 millions d’heures vues en seulement 24h, accumulant jusqu'à 1,7 million de spectateurs en simultané. Ce qui en fait la deuxième meilleure audience de tous les temps, juste derrière la finale du Championnat du Monde de League of Legends en 2019.

“ On est stupéfait par le niveau d’enthousiasme, de passion et de soutien de la part de la communauté VALORANT ces derniers jours, en amont du lancement. Notre volonté en tant qu’équipe était que nos années d’efforts et de travail nous permettent de gagner la confiance et le respect de la communauté des jeux de tirs, et nous sommes vraiment impatients de lancer le jeu le 2 juin ! ” Anna Donlon, Executive Producer de VALORANT pour Riot Games.

À l'occasion de la sortie du jeu, Riot Games a réservé quelques "surprises" à sa communauté en ajoutant du nouveau contenu à son FPS. La première nouveauté de taille est l'addition d'un nouveau personnage à la line-up initiale : la Mexicaine Reyna. Basée sur l’agressivité en jeu et l'élimination de ses adversaires, Reyna sera munie d'une sorte de grenade "flash" et pourra booster ses compétences (ainsi que se soigner ou devenir invulnérable) lors de chaque élimination adverse qu'elle réalisera.

Une nouvelle carte vient également s'ajouter aux trois déjà présentes dans le jeu. Dénommée "Ascent", elle se jouera dans un décor typiquement italien et proposera deux sites où poser la bombe. Un système de portes fortifiées fait la particularité de ce nouveau terrain de jeu.



© Riot Games

Le dernier ajout significatif est l'arrivée d'un nouveau mode de jeu en phase de test : Spike Rush. Destiné à rendre les parties un peu plus nerveuses, il proposera quelques particularités intéressantes dont le raccourcissement de la durée des parties (entre 8 et 12 minutes et 7 manches gagnantes), l'apparition aléatoire d'orbes vous permettant d'acquérir des bonus exclusifs (boost de vitesse, augmentation des dégâts, ...), etc. Aussi, chaque joueur possédera un spike (la bombe à poser) et une arme aléatoire sera distribuée à chaque équipe !



Ce mode de jeu se voudra résolument plus orienté "arcade" et permettra de se défouler entre deux parties classiques.

Divers ajustements sur les cartes et personnages existants ont également été déployés pour la sortie du jeu.



Enfin, l'équipe a corrigé certains bugs récalcitrants afin de proposer la meilleure expérience de jeu possible !