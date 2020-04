Après de longues heures et des dizaines de parties, nous pouvons enfin vous donner notre avis sur la nouvelle sensation du moment : Valorant. Faisons le tour de ce FPS (très) exigeant !

Sorti en bêta fermée il y a deux semaines, Valorant n'aura laissé personne indifférent. Déjà auteur de plusieurs records d'affluence et d'heures visionnées sur Twitch, le titre de Riot Games mérite-t-il toute cette agitation? Va-t-il détrôner Counter-Strike, le roi des FPS? C'est ce que nous allons essayer de voir au travers de notre compte-rendu.



Un FPS (très) exigeant

Une des premières choses que l'on remarque lorsque l'on lance ses premières parties, c'est l'extrême rigueur demandée dans les déplacements et la visée. Une toute petite erreur vous sera, la plupart du temps, fatale et il vous faudra alors attendre la manche suivante avant de pouvoir rejouer. À l'instar du poker, Valorant se veut facile à prendre en main mais très compliqué à maîtriser !

Rajoutons à cela une panoplie de sorts propres à chaque personnage qu'il vous faudra connaître sur le bout des doigts, tant pour aider votre équipe que pour anticiper les réactions adverses.

Proche de son cousin CS:GO par certains aspects, Valorant se veut néanmoins très différent de celui-ci ! Même si les vétérans de FPS compétitifs seront naturellement avantagés par leur habitude dans les déplacements, le placement du viseur, les lignes optimales de tir, les rotations, ... il leur faudra tout de même presque tout réapprendre en matière de gameplay.



Des nouveautés bien pensées

Ce qui est très appréciable dans Valorant, c'est la multitude de petits ajouts pratiques : possibilité de revendre son équipement en cas d'erreur, demande d'achat d'arme à ses équipiers facilitée, possibilité de discuter en vocal avec les membres de son groupe (séparément de son équipe entière), serveurs en ligne 128 ticks, cartes avec plus de deux objectifs, personnalisation du viseur simple et complète,...



© Riot Games

Tous ces ajouts facilitent grandement la vie du joueur et sont les bienvenus dans ce style de jeux. Riot Games aura été cherché le meilleur de certains titres existants afin de les intégrer à son bébé.

De grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités

La grande différence avec Counter-Strike vient des différents héros jouables et de leurs pouvoirs. Chacun possède ses propres capacités, qui vont du fumigène au cocktail molotov, de la téléportation au soin, de la résurrection aux pouvoirs destructeurs, ...



Ceux-ci prennent de plus en plus d'importance dans le gameplay au fur et à mesure de votre progression. Si le joueur débutant aura tendance à ne pas trop les utiliser au début, ils deviendront vite incontournables et décisifs à plus haut niveau. Cela ajoute énormément de profondeur au jeu et fera partie intégrante de votre stratégie.



Aussi frustrant que jouissif

Comme évoqué plus haut, Valorant est un FPS exigeant et pas forcément à la portée de tous au niveau compétitif. Ce qui pourrait être assez vite rebutant pour les nouveaux joueurs !

En effet, la différence de niveaux avec certains joueurs ou le fait d'affronter une équipe déjà composée de joueurs qui se connaissent (alors que vous êtes avec de parfaits inconnus) pourraient tout simplement gâcher votre plaisir de jeu.

Valorant étant porté sur le mode "Recherche et destruction", il vous faudra en effet attendre la mort de vos équipiers ou le gain de la manche avant de pouvoir rejouer. Ce qui peut s'avérer extrêmement frustrant lorsque vous tombez contre plus fort ou mieux entraîné que vous ! Rien de pire que d'attendre une minute après avoir joué seulement quelques secondes... Le jeu se basant énormément sur le niveau individuel de chacun, il vous faudra beaucoup pratiquer et vous entraîner avant d'atteindre un niveau correct.

D'un autre côté, lorsque vous éliminez un ou plusieurs ennemis, ou que vous réussissez une belle action en équipe, le plaisir est immédiat, immense et très addictif !



Malgré de nombreux échecs et une frustration grandissante, vous en redemanderez !

Futur titre majeur de l'esport?

Oui, oui, oui et oui ! Le titre a été développé exclusivement dans cet optique et cela se ressent à tous les niveaux.

Riot Games, possédant une énorme expérience compétitive grâce à League of Legends, sait comment faire pour lancer un jeu dans le grand bain du sport électronique. C'est donc sans aucun doute possible que Valorant va très vite s'imposer sur la scène compétitive mondiale.



Ceci dit, il ne devrait pas pour autant éclipser ses concurrents. Le jeu va simplement s'ajouter aux autres, en proposant son propre style et ses propres compétitions.

Des circuits officiels et des compétitions organisées par des tiers ont (et vont) très vite voir le jour et devraient jouir d'une énorme affluence ! La balle est aujourd'hui dans le camp de l'éditeur et des organisateurs de tournois. C'est d'eux que dépend l'avenir esportif du titre désormais !

Est-ce la mort de Counter-Strike?

Bien sûr que non ! Au contraire même. La concurrence va pousser Valve à se surpasser afin de garder son hégémonie sur la scène des FPS. L'éditeur a d'ailleurs déjà sorti plusieurs correctifs (attendus depuis des années par la communauté) afin d'améliorer son titre phare.

Beaucoup de joueurs CS:GO étant passé sur Valorant devraient revenir petit à petit à leur premier amour. Une fois l'engouement de la nouveauté passé, certains joueurs retourneront sur CS:GO, plus motivés que jamais. Valorant va avoir l'effet de redonner le goût de la compétition à bon nombre de compétiteurs, ces derniers allant probablement en faire profiter d'autres titres par après.



© Riot Games

Conclusion

Valorant est un excellent FPS compétitif ! Probablement l'un des meilleurs de ces dernières années. Avec ses forces et ses faiblesses, il trouvera sans problème sa place sur la scène esportive et dans le coeur des joueurs.

Ceci dit, l'engouement du début devrait retomber petit à petit et le jeu devrait rentrer dans le rang dans les semaines à venir.

Le plaisir procuré en jeu surpasse toutes les petites imperfections du titre et lui promet un avenir radieux, surtout lorsque l'on connait le studio qui est derrière tout ça ... Rappelons également que le jeu est gratuit et propose le même système de boutique d'objets cosmétiques que League of Legends.