Ce mercredi, Riot Game a publié une vidéo dévoilant le nouveau personnage Valorant, NEON, qui devrait voir le jour lors de la sortie de l'épisode 4 acte I "disruption", soit le mardi 11 janvier 2022.

Trailer Vidéo





Origines

On savait déjà le personnage originaire des Philippines et portant le nom de code "Sprinter". Des dataminers étaient parvenus à repérer ceci déjà en Juillet 2021 et l'info sur les origines du personnages avaient volontairement été partagées dans un tweet durant les derniers VCT Champions.