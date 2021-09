Les français de la Karmine Corp ont battu assez facilement l'équipe espagnole UCAM Esports Club sur le score de 3-0

On s'attendait à un choc France-Espagne lors de ces phases finales des Amazon EU Masters dont nous vous décrivions récemment la composition.Et ce fut le cas, mais en faveur des Français. Les espagnols ayant mordu la poussière assez rapidement et perdant leurs 3 équipes actives dans la compétition.

Les demi finales se joueront à 18h ces mardi 14 pour le duel Karmine Corp vs International Berlin et mercredi 15 pour Fnatic Rising vs Mistits Premier.