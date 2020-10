La fin de l'année approchant petit à petit, certaines grandes compétitions belges en profitent pour clôturer leur championnat phare afin de déjà penser à la saison prochaine. C'est notamment le cas de la société belge Kayzr qui a mis fin, ce week-end, à la saison automnale de sa Kayzr League.



Dix jours après avoir mis le point final à sa saison régulière et envoyé les quatre meilleures équipes en playoffs, la Kayzr League connait enfin le nom de son nouveau champion en titre !

Comme nous vous l'avions annoncé précédemment, ce sont Vexed Gaming, FWRD, Exalty et la Team Unique qui étaient sortis de la phase de poule après sept journées âprement disputées. Les playoffs, une fois composés, se sont révélés être très cosmopolites avec des joueurs provenant d'une douzaine de pays différents.



Parmi ces participants, deux joueurs belges étaient de la partie chez Exalty : Emre "EMZ" Ery et Mohamed "Hawk" El Kbiach. Sortis de la deuxième qualification, les deux compères et leurs équipiers ont réussi à accrocher le podium de la saison régulière, méritant ainsi leur place en playoffs.

La première demi-finale a opposé les vainqueurs de la phase classique, Vexed Gaming, à la Team Unique. Cette dernière, en pleine confiance après son écrasante victoire (16-2 sur Train) lors de la dernière journée face à son adversaire du jour, s'est offert la première manche de la rencontre (16-7 sur Train).



Certainement piqués au vif, les Britanniques de chez Vexed Gaming ont finalement su relever la tête pour s'imposer dans les deux cartes suivantes (16-6 sur Overpass et 16-13 sur Mirage) et ainsi s'offrir leur première finale en Kayzr League.

L'autre rencontre de ce premier tour, jouée le lendemain, a malheureusement signé la fin de nos deux compatriotes dans la compétition. Une défaite 0 à 2 (6-16 sur Inferno et 9-16 sur Mirage) d'Exalty face à FWRD qui privera les francophones d'une finale face à Vexed.

L'ultime rencontre de cette Kayzr League Fall 2020 a donc réuni Vexed Gaming et FWRD dans un BO5 menant le vainqueur à la place de champion et aux 2.000€ associés ! Malgré la perte de la première manche (14-16 sur Mirage), Vexed Gaming va faire parler la poudre dans les trois manches suivantes (16-8 sur Inferno, 16-12 sur Train et 16-8 sur Overpass) afin de s'emparer du titre de ce Fall Split. Bravo à eux !