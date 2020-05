ROG Esport organisait ces 7 et 8 mai un tournoi Valorant sur invitation doté de 500€ de cashprize. De nombreux joueurs et influenceurs francophones, dont quelques Belges, ont répondu présent pour l'occasion.



Une autre compétition sur Valorant se jouait hier en parallèle de celle organisée par Fnatic : la ROG Cup. Sorte d'équivalent francophone de la première, ce tournoi a rassemblé huit équipes composées de joueurs et streamers français et belges.

Organisé par ROG Esport, la branche esportive du fabricant de périphériques Republic Of Gamers (Asus), il a donc opposé des compétiteurs tels que "Skyyart", "Kinstaar", "Mickalow", "akeR", "Jbzzed", "Malek", ... dans un arbre à double élimination joué en BO3. Plusieurs Belges étaient au départ de la compétition dont David "Davidp" Prins et Evan "DRG" Depauw (Solary Fortnite).

© ROG Esport

Si la "Team Shun2K" et la "Team Dobby", contenant toutes deux l'un de nos compatriotes (Shun2K et Guizzi), ont été arrêtées au deuxième tour du Looser Bracket, les choses se sont en revanche mieux déroulées pour "Davidp" et "DRG".

Le jeune Belge de chez Solary faisait partie pour l'occasion de la "Team Guez" et aura réussi à atteindre la troisième place de la compétition, en ayant malheureusement renvoyé successivement "Guizzi" et "Shun2K" en Looser Bracket. Opposés à la "Team Skyyart" puis à la "Team akeR" en finale du Winner puis du Looser Bracket, les cinq hommes n'auront rien pu faire face à l'expérience de leurs adversaires et finiront donc leur parcours sur la plus petite marche du podium.

De leur côté, "Davidp" et la "Team Skyyart" vont enchaîner les victoires pour finir par s'imposer en grande finale 2 à 0 face à la "Team akeR". Victoire donc pour notre compatriote et ses équipiers qui n'auront perdu aucune manche lors de ce tournoi !