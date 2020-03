Les Fortnite Champion Series (FNCS) entamaient leur deuxième semaine de compétition ce week-end. À cette occasion, des milliers de joueurs se sont affrontés durant deux jours, tant sur console que sur PC, afin de tenter de se qualifier pour la grande finale de cette saison.

Après un départ catastrophique de la part de nos compatriotes lors de cette deuxième saison des FNCS, on ne pouvait qu'espérer mieux du contingent belge engagé sur les différentes plateformes. De nombreux joueurs ont représenté la Belgique durant ces deux jours de compétition, et c'est sur console que certains d'entre eux ont brillé !

Nos stars de la discipline sur PC se sont, en revanche, très vite écroulées lors de cette deuxième semaine :

Howard "Noward" Castiaux (éliminé 760ème en demi-finale)

Evan "DRG" Depauw (éliminé 194ème en demi-finale)

© Riot Games

Heureusement, la bonne surprise est venue de l'univers des consoles avec notre compatriote "Ryzon". En duo avec un autre jeune joueur surnommé "Azox", le jeune Belge a su franchir toutes les étapes jusqu'à se qualifier pour la finale de cette deuxième semaine de compétition.



Après avoir terminés 255èmes lors de la première étape (où les 1.000 premiers se qualifiaient), les deux joueurs ont su élever leur niveau de jeu et accrocher la huitième place lors de la demi-finale.



La grande finale du lendemain a réuni les cinquante meilleurs duos des étapes qualificatives autour de six rencontres. Avec plusieurs dizaines de milliers de dollars mis en jeu, dont 5.000 pour les vainqueurs, le tournoi a fait rage pour départager les concurrents.



© Riot Games

"Ryzon" et son binôme ont démarré pied au plancher en remportant la première manche en moins de 25 minutes. Après avoir enchaîné une 29ème place, une 2ème, deux 4èmes et une anecdotique 32ème place, le Belge et son équipier ont terminé premiers au classement final de cette deuxième semaine de FNCS dans la zone Europe sur console !

On notera également la magnifique dixième place d'un autre Belge, "Loris", représentant de la structure "Mind Bots". Ce dernier aura également su décrocher une précieuse victoire lors de la finale et faire preuve de régularité afin de décrocher ce top10 !