Nous vous en présentons le best of vidéo de la compétition Counter Frites, reprenant les plus belles actions repérées durant les affrontements.

Cette première édition fut organisée entre les 17 et 27 février et la finale était streamée en direct depuis le centre de réalité virtuelle HollloH à Liège.

Sypher est l'équipe qui a remporté le tournoi, battant Gameline dans une finale passionnante. Tous les résultats sont disponibles sur Lan-Area !

Aftermovie

Seconde édition

On nous dit à l'oreille qu'une seconde édition est en préparation ! La DH eSport en fera évidemment partie.



Stay tuned