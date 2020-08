Rocket League a le vent en poupe en ce moment dans le Benelux. En parallèle de l' Extra Regency Cup, c'est un nouveau tournoi qui a vu le jour chez nos voisins hollandais : l'Ipason Cup.

À l'initiative de la structure hollandaise mCon esports, vainqueur de la GameForce Masters 2019, de la DreamHack Rotterdam 2019 et également vainqueur de trois saisons de Kayzr League, ce tournoi Rocket League a attiré une petite trentaine d'équipes pour sa première édition.

Le sponsor principal, Ipason, a, en plus d'avoir donné son nom à la compétition, mis en jeu trois ordinateurs gaming d'une valeur de 1.000€ ainsi que trois cartes Steam d'une valeur totale de 150€. Avec un total cumulé de plus de 3.000€ de lots, cette Ipason Cup a su mettre les petits plats dans les grands pour son arrivée sur la scène esportive locale.

De nombreux joueurs belges s'étaient inscrits à l'événement dont notamment Ludovic "Faykow" Soyez (WithMyBoyzs) et son petit frère Tristan "Atow" Soyez (WithMyBoyzs), Bram "bramdeswaggerd" Cieters (Ascending Legends), Ilyas "PeaKy" Janssens (Ascending Legends), Zeno "Compact" Sterkens (Ascending Legends), Sander "Ozaru" Cooreman (Team Qbyte) ou encore Pieter Jan "Pollie" Pollie (Team Qbyte).

Nos compatriotes, très actifs sur le jeu en tant que joueur et/ou coach, avaient là une bonne chance de porter haut les couleurs de notre nation.



Les équipes ont tout d'abord dû disputer une phase de poules composée de quatre groupes joués en Round Robin. Les quatre meilleurs trios de chaque groupe atteignaient alors les playoffs, joués cette fois dans un arbre à double élimination.

© Smash.gg

Malheureusement, Ascending Legends et la Team WMB vont s'affronter au stade des demi-finales du Winner Bracket. Les frères Soyez et leur équipier vont sèchement remporter la victoire 3 à 0 et contraindre leurs adversaires belges à évoluer dans le Looser Bracket.



Cette descente dans l'arbre inférieur va s'avérer fatale pour Ascending Legends. Une défaite 1 à 2 face à mCon Rotterdam Orange va sceller le sort des trois joueurs belges et les éliminer à une belle cinquième place finale.

De leur côté, les WithMyBoyzs vont continuer à écraser la concurrence en remportant d'abord la première finale 3 à 1 face à la Team Qbyte, puis en s'offrant le titre en prenant le dessus 4 à 1 sur les tombeurs d'Ascending Legends, l'équipe organisatrice mCon Rotterdam Orange.



© Smash.gg

Nouvelle victoire cette saison pour la Team WMB, quelques mois après son succès lors de la cinquième saison des Rocket Baguette Rising Stars !