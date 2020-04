La Star League est un championnat organisé par Rocket Baguette. Considéré par beaucoup comme étant le championnat national français de la discipline, il est le point d'entrée du circuit "Rocket Baguette Rising Stars". Il permet, en effet, aux trois meilleures équipes de se qualifier pour l'échelon supérieur : la Superstar League européenne.

Rocket Baguette a su rassembler, au fil des années, la plus grande communauté francophone autour de Rocket League. Véritable média dédié au titre de Psyonix, il est composé aujourd'hui de commentateurs, de créateurs de contenu, de rédacteurs, ... et couvre les meilleures compétitions nationales et internationales de la discipline.



© Rocket Baguette

En 2019, Rocket Baguette lançait son circuit appelé "Rising Stars". Ce dernier consiste en une série de championnats régionaux menant à des compétitions continentales. L'offre a su immédiatement conquérir les compétiteurs puisque pas moins de 2.000 joueurs répartis dans 524 équipes provenant de 15 pays européens ont participé à une des huit ligues régionales.

La Star League est le point d'entrée de ce circuit pour les joueurs français, suisses et belges. Composée de deux divisions de huit équipes (Star Blue et Star Red), elle met en jeu un cashprize de 1.000€ (gonflé à 1.140€ cette saison grâce à un donateur) ainsi que trois tickets pour la Superstar League. Cette dernière rassemblera au mois de mai les meilleures équipes de chaque championnat régional ainsi que des structures provenant d'autres qualifications.



© Rocket Baguette

Cette année, la Star League en était à sa cinquième édition et a, à nouveau, rassemblé seize équipes réparties dans deux groupes différents. Toutes les équipes d'une division se sont affrontées une fois en BO5. Les trois premières de chaque groupe se sont alors qualifiées pour les play-offs (arbre à élimination directe en BO7) où un ticket pour la Superstar League récompensait chaque marche du podium.

Plus d'une dizaine de joueurs belges étaient au départ du championnat dont Ludovic "Faykow" Soyez (WithMyBoyzs!), François "Artyrus" Autho (Glory4Builders), Wagner "Eversax" Benjamin (Zoulou Tchaing), Bram "bramdeswaggerd" Cieters (Je m'appelle Frikandel), ...

Après plusieurs semaines de compétition, seuls "Faykow" et "Eversax" ont su atteindre la phase de play-offs parmi nos compatriotes.

© Liquipedia

Malheureusement, les deux hommes ont dû s'affronter en demi-finale de la compétition. Ce sont les "WithMyBoyzs!" qui sont sortis vainqueurs de cette confrontation, renvoyant "Eversax" et ses équipiers dans le match pour la troisième place.

La grande finale a donc opposé "WithMyBoyzs!" à "Servette Geneva Esports". Les deux équipes s'étaient déjà rencontrées lors de la phase de groupes et ce sont les Suisses qui s'étaient imposés 3 à 0.



Les Franco-Belges vont néanmoins réussir à prendre leur revanche lors de cette ultime rencontre de la compétition et empocher la victoire 4 à 1. Ils remportent donc le titre officieux de champions de France ainsi que leur ticket pour la Superstar League !



La petite finale n'a quant à elle pas encore été jouée. Elle opposera "Zoulou Tchaing" à "Solary". En plus d'une place sur le podium, le dernier ticket pour la Superstar League sera donné à l'équipe victorieuse ! Les matchs s'annoncent donc tendus et spectaculaires !