L'éditeur du jeu, Wizards of the Coast, a dévoilé le nouvel événement compétitif dédié à son jeu vidéo Magic : The Gathering Arena. Ouvert à tous, il sera doté d'une cagnotte illimitée et permettra à tous les joueurs qui atteindront le deuxième jour de compétition et qui réaliseront sept victoires d’affilée avant de perdre trois matchs, de gagner 2.000 $ !

Wizards of the Coast a décidé de frapper un grand coup en cette période de déconfinement en proposant une compétition d'un genre nouveau. Fini l’or, les gemmes ou les booster packs en récompense, l'éditeur va proposer du cash pour cet événement et de manière illimitée !



Voyez plutôt : 2.000$ vous seront crédités si vous parvenez au deuxième jour de la compétition et que vous enchaînez sept victoires avant d'atteindre les trois défaites éliminatoires. Tout le monde aura donc une chance de remporter sa part du cashprize !

Cet Arena Open couvre trois domaines clés :

Facilité d’accès : Tous les joueurs peuvent accéder à l’événement, sans aucune qualification requise pour commencer à participer.

Afin de récompenser chaque participant, des cartes "Terrain Godzilla" spéciales leur seront également offertes !



Le tournoi va donc se dérouler en deux phases distinctes. La première débutera le 30 mai à partir de 17h00 et coûtera 20 000 pièces d’or ou 4 000 gemmes. Tous les joueurs qui remporteront sept matchs en BO1 avant d’en perdre trois recevront un lot de 2000 gemmes et seront qualifiés pour le deuxième jour de la compétition.

Celui-ci commencera le 31 mai à 17h00 également et sera joué au meilleur des trois manches (BO3). Tous les compétiteurs qui gagneront sept matchs avant d’en perdre trois remporteront 2.000 $, sans aucune limite au nombre de personnes pouvant gagner !