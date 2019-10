Le monde belge de l'esport ne cesse de grandir semaines après semaines et ce n'est que de bon augure pour notre pays. Ce week-end, s'est déroulé la deuxième édition de la Yes We Lan. Exit l'Aula Magna, place au prestigieux Cercle du Lac pour accueillir cette deuxième levée.

Le succès a été au rendez-vous pour ces jeunes organisateurs. Environ 250 participants se sont déplacés pour prendre part aux différentes compétitions. Les joueurs se sont affrontés sur Fortnite, Rainbow 6, Heartstone, Fifa 20 et League of Legends. Pour les supporter, le public a approché les 500 personnes, tout à fait honorable pour une deuxième édition. Les petits couacs techniques du premier volet ont été gommés pour faire passer un agréable moment à tous les participants.

La bonne nouvelle est qu'une troisième édition serait, semble-t-il déjà dans les tuyaux...

Le palmarès complet de cette Yes We Lan numéro 2:

1) R6 :

1- Oneone Esport

2- Activit-e

3- OveriX

2) Heartstone

1- Paulolax

2- Sloug

3- Saucisse Zwan

3) Fortnite

1- Peace

2- BFC

3- Zarb

4) FIFA 20

1- Bxoslm

2- Rien100rien

3- Lads Esport

5) LOL

1- Zeeman

2- Brussels Guardians

3- BMonsters