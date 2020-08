Youth Cancer Europe (YCE) est un regroupement de plusieurs organisations de lutte contre le cancer chez les jeunes européens.

Ses principaux objectifs sont de collaborer à la recherche ainsi que la promouvoir, lutter pour un meilleur accès aux soins, pour de meilleurs traitements, de meilleures conditions et aider à corriger les disparités qui existent dans toute l'Europe pour les jeunes qui luttent contre le cancer.

En 2021, pour le prochain sommet mondial qu'il organise, le YCE a choisi de mettre la santé mentale au centre des débats. En guise d'introduction, l'organisation a dévoilé cette semaine la création d'un tournoi sur Counter-Strike : Global Offensive afin de sensibiliser les joueurs mais également toute la communauté du gaming à ce vaste sujet.



Ce tournoi tombe pile au moment où certains joueurs professionnels et créateurs de contenu osent briser le tabou de la fragilité mentale inhérente à leur milieu. Il pourra donc servir de piqure de rappel au monde esportif professionnel mais également de mise en lumière pour les personnes ignorant cette facette de notre univers.

Le tournoi se déroulera en ligne du 5 au 6 septembre et sera ouvert à tous les joueurs résidant en Europe, professionnels comme amateurs ! En collaboration avec la plateforme de tournoi FaceIt, ce nouvel événement permettra donc à tout un chacun d'affronter des équipes telles que Tricked Esport et GTZ Bulls. D'autres grands noms de la scène CS:GO devraient venir s'ajouter à cette liste.



Le samedi opposera les différentes équipes dans un arbre à élimination directe joué en une manche gagnante (BO1). Les quatre meilleures d'entre elles se qualifieront alors pour le lendemain et une phase finale jouée en BO3.

Si vous souhaitez faire une bonne action tout en participant à une compétition vous permettant de vous frotter à des écuries de haut niveau, alors ce tournoi est fait pour vous !

Les inscriptions sont ouvertes et coûtent 100 euros par équipe, intégralement reversés à la cause. Une fois votre don réalisé et le formulaire d'inscription rempli, vous recevrez l'invitation FaceIt pour intégrer le tournoi.