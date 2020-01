Google, au travers de sa plateforme vidéo YouTube, vient de frapper un grand coup sur la scène esportive ! Le géant américain vient en effet d'acquérir les droits exclusifs de diffusion de la Call of Duty League, de l'Overwatch League et des compétitions Hearthstone et World of Warcraft.



On pensait que YouTube avait abandonné ses envies de sport électronique après l'arrêt de sa plateforme Youtube Gaming en mars 2019 et l'intégration de son contenu sur sa page principale. Il n'en est rien puisque Google vient d'annoncer un partenariat avec Activision Blizzard afin de diffuser en exclusivité ses compétitions Call of Duty, Overwatch, Hearthstone et même World of Warcraft.

Ce contrat d'exclusivité étant arrivé à son terme entre l'éditeur américain et la plateforme Twitch, Google s'est empressé de s'emparer de l'occasion afin d'effectuer un retour fracassant sur la scène esportive mondiale. Si ce changement annonce l'arrivée de nouveaux investissements dans le sport électronique (le précédent deal s'élevait à 90 millions de dollars sur deux ans), ce qui est toujours une bonne chose, on peut néanmoins se poser des questions quant à la pertinence de ce choix.

Il est en effet risqué de quitter la plateforme la plus populaire, Twitch, pour une autre tout aussi populaire mais bien moins équipée pour répondre aux demandes de la communauté des joueurs. Activision Blizzard s'en explique en mettant en avant les outils d'analyse proposés par Google, sa faible empreinte écologique et des systèmes d'intelligence artificielle liés au service Google Cloud. Ce dernier mettant à disposition ses infrastructures. On ne peut donc pas parler d’arguments percutants...



Reste à savoir si l'audience va suivre, elle qui n'était déjà pas toujours au beau fixe l'année passée. Une autre question se pose : la saison dernière, les spectateurs gagnaient des points en visionnant l'Overwatch League. Ceux-ci pouvant alors être utilisés en jeu pour acheter de l'équipement cosmétique. YouTube ne proposant rien de tel à l'heure actuelle, comment les passionnés vont-ils réagir à cette moins-value?

Quoi qu'il en soit, les compétitions officielles d'Activision Blizzard seront désormais diffusées uniquement sur YouTube (sauf en Chine). Cela a déjà d'ailleurs commencé ce week-end pour la Call of Duty League, que vous pouvez dès maintenant retrouver à cette adresse : https://www.youtube.com/codleague.