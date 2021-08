Absente des Jeux olympiques de Tokyo il y a quelques semaines, la Belgique du volley retrouve une petite place sur la scène européenne avec l’Euro féminin qui débute ce vendredi pour les Yellow Tigers (l’Euro masculin débutera en septembre).

Après leur 9e place lors de la précédente édition, les joueuses de Gert Van den Broek veulent faire mieux et ambitionnent clairement un top 8. Dans une poule A (de six) avec la Serbie, l’Azerbaidjan, la Russie, la Bosnie et la France d’Emile Rousseaux, la Belgique sait que ce premier rendez-vous ce vendredi après-midi sera déjà décisif pour se positionner dans les quatre premières places, synonymes de huitièmes de finale.

"Moi, je crois qu’elles peuvent vraiment faire quelque chose", lance Dimitri Piraux, le coach de Charleroi Volley.