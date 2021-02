Déjà privée de rencontres en novembre, contre la France et la Serbie, reportées en raison de la crise sanitaire, la Belgique a dû se résoudre à se retirer de la campagne qualificative pour l'Euro 2022.

"La crise sanitaire actuelle, l'absence d'un cadre semi et/ou professionnel et la période de préparation trop courte avec le risque de blessures en sont les principales raisons", indique la Fédération qui a annoncé la mauvaise nouvelle à l'instance européenne.

Conséquence directe, la Belgique est déjà éliminée de la course à l'Euro, sans avoir joué un seul match de qualification, et devra passer par deux matches de barrage pour retrouver le dernier tour de qualification pour l'épreuve 2024. Un gros coup dur pour le Jeu à 7 en Belgique.

"C'est avec une certaine amertume que nous avons dû informer l’EHF que nous devrons renoncer aux qualifications prévues pour le Championnat d'Europe en mars", confie Jean-François Hannosset, le président de l'URBH. "Nous avons tout essayé afin d’obtenir un report des dates de mars, mais nous comprenons aussi que l’EHF se doit de respecter un calendrier européen fort. Malheureusement, maintenant, c’est on ne peut plus clair. Les Red Wolves ne disputeront plus de matchs de qualification pour le championnat d'Europe cette année. En concertation avec les joueurs, le staff et les administrateurs de l’URBH, et en tenant compte des dispositions sanitaires actuelles en Belgique, nous avons pris cette décision. Il aurait été irresponsable de préparer maintenant les garçons dans la précipitation et de leur faire jouer ces matches en mars sans aucune compétition. Le risque qu'ils y subissent de graves blessures et que leurs clubs en subissent également les dommages et conséquences est trop grand".