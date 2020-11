Chloé Caulier s’est qualifiée, ce vendredi, à Moscou, pour l’apothéose de l’Euro, la finale du combiné !

La Hennuyère s’est, en effet, classée 7e des qualifications, au terme d’une longue journée. Terminant celle-ci avec une 6e place en voie, Chloé figure dans le Top 8 appelé à disputer cette finale.

Pour rappel, le vainqueur décrochera le tout dernier ticket qualificatif pour les Jeux de Tokyo.

Le suspense a longtemps plané sur le classement masculin. Et pour cause ! Une erreur s’était glissée dans celui-ci et concernait… Nicolas Collin. Classé à la 20e place de la troisième discipline, la voie, le Bruxellois était, en fait, 7e. Hélas, ce juste résultat le menant au 12e rang de ces qualifications ne lui permet pas de se retrouver en ordre utile pour disputer la finale. Tout comme Simon Lorenzi, 16e.

Auparavant, nos trois grimpeurs s’en étaient relativement bien sortis en vitesse, leur « point faible », faute d’infrastructures en Belgique. Ainsi, Simon Lorenzi s’était classé 11e, en 7.59 (mieux que samedi dernier : 18e, en… 7.75 !). Nicolas Collin se retrouvait 14e, en 8.23, alors que, côté féminin, Chloé Caulier pointait au 11e rang, en 11.50. Une entrée en matière tout à fait honorable pour les Belges !

Passés au bloc, nos compatriotes assuraient avec une 8e et une 13e places respectives pour Nico et Simon. Mais le meilleur résultat était à mettre à l’actif de Chloé, s’offrant une 4e position, juste derrière la Serbe Gejo, mais devant la Russe Meshkova, récente championne d’Europe.