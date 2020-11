Après leurs honorables performances, samedi, en vitesse (ou Speed), une discipline toujours très spectaculaire, mais pas leur tasse de thé, les trois grimpeurs belges engagés à l’Euro d’escalade (dernier rendez-vous qualificatif pour les Jeux !) ont poursuivi sur leur lancée, ce dimanche, en bloc (ou Boulder).

Ainsi, Chloé Caulier s’est classée ni plus ni moins première des qualifications, devant la Tchèque Adamovska et la Serbe Gejoque, sur 32 participantes ! Après avoir déjà battu, à deux reprises, la veille, son record en vitesse, la Hennuyère prouve son excellent état de forme actuel.

Côté masculin, Simon Lorenzi et Nicolas Collin ont terminé, respectivement, aux 8e et 15e places, sur 43 engagés. Comme Chloé, ils sont donc qualifiés pour les demi-finales, ce lundi, réservées aux vingt meilleurs. Mais attention : pour la finale, Simon, Nico et Chloé devront figurer dans le Top 6…

La suite du programme, ce lundi, avec les demi-finales, dès 11 h (9 h, heures belges), les finales étant programmées à 14h45 (F) et à 16h30 (H).