La formation de Belgique 1 composée de Frédéric Caudron et Eddy Merckx s'est qualifiée pour les quarts de finale de l'épreuve par équipes du Championnat d'Europe de billard aux trois bandes, samedi soir à Brandebourg, en Allemagne. Steven Van Acker et Peter Meersman joueront les quarts de finale dans la discipline à trois bandes sur petite table.

Merckx et Caudron ont battu la Finlande 1 à 40-15 lors de leur premier match de groupe. Dans leur deuxième match contre les Pays-Bas 2, nos compatriotes ont été menés par Glenn Hofman et Jean-Paul De Bruijn, mais Caudron et Merckx ont réussi à renverser la vapeur 40-31. En quarts de finale, les Belges affronteront France 1 Jeremy Bury et Gwendal Marechal.

Le tournoi est terminé pour le duo Eddy Leppens et Roland Forthomme qui représentent la Belgique 2. Ils ont gagné 40-9 face au Luxembourg, mais ont ensuite chuté 40-33 contre les Pays-Bas 1 formés de Dick Jaspers et Raymond Burgman.

Dans l'épreuve aux trois bandes sur petite table. Steve Van Acker a éliminé le Tchèque Stepan Kohout, puis le Néerlandais Joey De Kok. Il affrontera le Turc Bas Serdar en quarts de finale. Peter Meersman a pris le meilleur sur l'Allemand Uwe Werner et sur un autre Belge David Scheurweghs. Le Français Grégory Le Deventec sera son prochain adversaire.

Dans l'épreuve féminine aux trois bandes, Danielle Le Bruijn a rejoint les quarts de finale après son succès 30-19 sur Jaimie Beulens en huitièmes de finale. La sextuple championne d'Europe la Néerlandaise Therese Klompenhouwer s'est ensuite révélée trop forte (30-13).

Le Néerlandais Dick Jaspers a remporté son 5e titre européen aux trois bandes. En finale, il a pris la mesure 40-31 de l'Italien Marco Zanetti.

